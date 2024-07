Korty tenisowe i tor przeszkód przed Pałacem Kultury

- Serdecznie zapraszam warszawianki i warszawiaków do odwiedzenia Rodzinnej Strefy Sportu przed Pałacem Kultury i Nauki. Przestrzeń, którą stworzyła Aktywna Warszawa, to idealne miejsce, by aktywnie i w rodzinnym gronie spędzić wakacyjny czas, ale i odkryć nowe sportowe pasje. Przyjdźcie i bawcie się sportem w samym sercu Warszawy - zachęca do wzięcia udziału w atrakcjach Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.