Regaty, Parada Syrenki i Wielki Test Wiedzy o Warszawie. Weekendowe imprezy w stolicy

Omega to jacht wymyślony 80 lat temu w Warszawie. Właśnie na takich żaglówkach będą ścigać się uczestnicy regat. Przewidziano też wyścigi żeglugi tradycyjnej oraz paradę żaglówek. – Rzeka to skarb Warszawy. Mam nadzieję, całe rodziny będą oglądać w weekend regaty żeglarskie na Wiśle – zachęca do udziału w wydarzeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – To będzie prawdziwe święto żeglarstwa w samym centrum miasta! Do zobaczenia - dodaje.