- Tych miejsc w Warszawie jest całkiem dużo: siedem milionów metrów kwadratowych. To są przede wszystkim parkingi podziemne, to jest metro, to są przeróżnego rodzaju struktury podziemne, które mogłyby być wykorzystywane jako miejsca schronienia - poinformował prezydent stolicy.

"Żeby być gotowym na każdy scenariusz"

Przypomniał, że Warszawa jest jedynym miastem w Polce, które ma własne centrum bezpieczeństwa. - Może reagować na sytuacje kryzysowe. Ważne jest, żeby to miejsce zabezpieczyć, żeby to miejsce rozwijać, żeby być gotowym na każdy scenariusz, bo tego wymaga dzisiejsza sytuacja - powiedział.

"Przezorny, zawsze ubezpieczony"

- Sytuacja jest wyjątkowa. Oczywiście Polska jest bezpieczna i to jest najważniejsze. Potwierdza to wczorajszy dzień, potwierdzają to absolutnie wszyscy eksperci - mówił Trzaskowski, odnosząc się do wtorkowej wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu, podczas której prezydent USA Joe Biden zapewnił, że "zaangażowanie Ameryki w Polsce jest żelazne".