Apel o zwolnienie z janosikowego, odroczenie płatności dla przedsiębiorców. Decyzje Rady Warszawy

Pracują w dużej mierze zdalnie Rada Warszawy podjęła decyzję dotyczące między innymi odroczenia płatności dla przedsiębiorców i kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim. Samorządowcy apelowali również w sprawie janosikowego do rządu.

Rada Warszawy przyjęła w czwartek projekt stanowiska w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania przez miasto do budżetu państwa tak zwanego janosikowego. Za przyjęciem projektu stanowiska głosowało 39 radnych, 18 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. - W tej chwili borykamy się z ogromnymi problemami finansowymi – argumentował wiceprzewodniczący rady Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej. Ocenił, że te problemy będą narastały w miarę utrzymywania się epidemii. Według niego pieniądze z janosikowego powinny zostać w Warszawie, by mogły zostać przeznaczone na walkę ze skutkami epidemii. Przypomniał, że tylko w tym roku stolica musi wpłacić do budżetu państwa aż 1,2 miliarda złotych, a w kolejnych latach kwota janosikowego będzie się zwiększać.