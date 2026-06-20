Śródmieście Przeszukania w kilku miejscach Polski. Chodzi o "patrole" na Dworcu Centralnym Dariusz Gałązka |

Policjanci, działając na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną, przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach na terenie kraju Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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W sobotę Komenda Stołeczna Policji poinformowała w komunikacie, że na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną, funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w kilku lokalizacjach na terenie kraju.

Policja skonfiskowała sprzęt

"Czynności realizowane są w ramach postępowania prowadzonego w związku z wysokim prawdopodobieństwem zaistnienia czynu karalnego" - podkreślono w komunikacie.

W trakcie przeszukań policjanci skonfiskowali sprzęt teleinformatyczny, który teraz zostanie poddany analizie.

"Policja na bieżąco realizuje ustawowe zadania związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania te prowadzone są również z uwzględnieniem obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopni alarmowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i obywateli, w tym w rejonach obiektów infrastruktury krytycznej, między innymi dworców kolejowych" - podaje KSP.

Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce Źródło zdjęcia: KSP Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce Źródło zdjęcia: KSP Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce Źródło zdjęcia: KSP Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce Źródło zdjęcia: KSP Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce Źródło zdjęcia: KSP

Komunikat Komendy Stołecznej Policji



Dzisiaj w godzinach porannych policjanci działający na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną, przeprowadzili przeszukania w kilku lokalizacjach na terenie kraju. Czynności realizowane są w ramach postępowania… pic.twitter.com/kViu3eeTZm — Policja Warszawa (@Policja_KSP) June 20, 2026 Rozwiń

"Patrole" na Dworcu Centralnym

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń tvnwarszawa.pl, przeszukania dotyczą "patroli" na Dworcu Centralnym. We wtorek informowaliśmy o tym, że w sieci pojawił się film, na którym widać mężczyzn w ubraniach przypominających mundury i zaczepiających w hali dworca podróżnych, najprawdopodobniej obcokrajowców. Na wspomnianym nagraniu widać, jak ci sami mężczyźni wysiadają z furgonetki oklejonej napisem "BPG. Bronimy Polskiej Granicy".

Do sprawy odniosło się wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka prasowa resortu Karolina Gałecka poinformowała, że Komenda Stołeczna Policji prowadzi od kilku dni czynności w tej sprawie. "Nie ma i nie będzie żadnej zgody na to, aby jakiekolwiek osoby podszywały się pod funkcjonariuszy, legitymowały obywateli czy udawały przedstawicieli służb mundurowych. Takie zachowania są niedopuszczalne w państwie prawa" - podkreśliła.

O pseudopatrole był pytany premier Donald Tusk.

Donald Tusk o "patrolach" na Dworcu Centralnym Źródło: TVN24

- To jest permanentna akcja. To nie tylko [Robert] Bąkiewicz, ale część działaczy opozycji ciężko pracują nad tym, żeby pokazać, że jesteśmy zalewani falą migrantów i do tego są te polityczne happeningi, bo do tego się to sprowadza - Ruch Obrony Granic. To co robią na granicy z Niemcami, starają się robić na dworcach i lotniskach - odpowiedział Tusk.

- Mamy do czynienia raz na jakiś czas z tego typu ekscesami. W tym sensie, że nie jest to jakieś powszechne zjawisko. To bardziej chuliganeria polityczna niż coś poważnego - dodał premier.

Śledztwo prokuratury

Zgodnie z artykułem 227 Kodeksu karnego podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.

W czwartek Prokuratura Regionalna w Warszawie informowała, że wszczęła postępowanie ws. podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na Dworcu Centralnym w Warszawie. Przekazała, że obecnie śledczy dysponują nagraniami z monitoringu. Mają również przeanalizowane strony internetowe, na których zamieszczano nagrania i zdjęcia z tego zdarzenia, jednak przede wszystkim mają nagrania z monitoringu wizyjnego z Dworca Centralnego.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się przez ustalonych mężczyzn w dniu 13 czerwca 2026 r. na terenie Dworca Centralnego w Warszawie pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób. — Prokuratura Regionalna w Warszawie (@Prok_Regio_Waw) June 17, 2026 Rozwiń

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