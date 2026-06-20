Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Przeszukania w kilku miejscach Polski. Chodzi o "patrole" na Dworcu Centralnym

|
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci, działając na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną, przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach na terenie kraju
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Stołeczni policjanci przeszukali kilka miejsc na terenie kraju i zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, jako materiał dowodowy. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o "patrole" na Dworcu Centralnym.

W sobotę Komenda Stołeczna Policji poinformowała w komunikacie, że na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną, funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w kilku lokalizacjach na terenie kraju.

Policja skonfiskowała sprzęt

"Czynności realizowane są w ramach postępowania prowadzonego w związku z wysokim prawdopodobieństwem zaistnienia czynu karalnego" - podkreślono w komunikacie.

W trakcie przeszukań policjanci skonfiskowali sprzęt teleinformatyczny, który teraz zostanie poddany analizie.

"Policja na bieżąco realizuje ustawowe zadania związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania te prowadzone są również z uwzględnieniem obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopni alarmowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i obywateli, w tym w rejonach obiektów infrastruktury krytycznej, między innymi dworców kolejowych" - podaje KSP.

Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Źródło zdjęcia: KSP
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Źródło zdjęcia: KSP
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Źródło zdjęcia: KSP
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Źródło zdjęcia: KSP
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Policjanci przeszukali kilka miejsc w całej Polsce
Źródło zdjęcia: KSP

"Patrole" na Dworcu Centralnym

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń tvnwarszawa.pl, przeszukania dotyczą "patroli" na Dworcu Centralnym. We wtorek informowaliśmy o tym, że w sieci pojawił się film, na którym widać mężczyzn w ubraniach przypominających mundury i zaczepiających w hali dworca podróżnych, najprawdopodobniej obcokrajowców. Na wspomnianym nagraniu widać, jak ci sami mężczyźni wysiadają z furgonetki oklejonej napisem "BPG. Bronimy Polskiej Granicy".

Do sprawy odniosło się wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka prasowa resortu Karolina Gałecka poinformowała, że Komenda Stołeczna Policji prowadzi od kilku dni czynności w tej sprawie. "Nie ma i nie będzie żadnej zgody na to, aby jakiekolwiek osoby podszywały się pod funkcjonariuszy, legitymowały obywateli czy udawały przedstawicieli służb mundurowych. Takie zachowania są niedopuszczalne w państwie prawa" - podkreśliła.

O pseudopatrole był pytany premier Donald Tusk.

Donald Tusk o "patrolach" na Dworcu Centralnym
Źródło: TVN24

- To jest permanentna akcja. To nie tylko [Robert] Bąkiewicz, ale część działaczy opozycji ciężko pracują nad tym, żeby pokazać, że jesteśmy zalewani falą migrantów i do tego są te polityczne happeningi, bo do tego się to sprowadza - Ruch Obrony Granic. To co robią na granicy z Niemcami, starają się robić na dworcach i lotniskach - odpowiedział Tusk.

- Mamy do czynienia raz na jakiś czas z tego typu ekscesami. W tym sensie, że nie jest to jakieś powszechne zjawisko. To bardziej chuliganeria polityczna niż coś poważnego - dodał premier.

Śledztwo prokuratury

Zgodnie z artykułem 227 Kodeksu karnego podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.

W czwartek Prokuratura Regionalna w Warszawie informowała, że wszczęła postępowanie ws. podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na Dworcu Centralnym w Warszawie. Przekazała, że obecnie śledczy dysponują nagraniami z monitoringu. Mają również przeanalizowane strony internetowe, na których zamieszczano nagrania i zdjęcia z tego zdarzenia, jednak przede wszystkim mają nagrania z monitoringu wizyjnego z Dworca Centralnego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
rodzina przeziebienie grypa shutterstock_2391365149
Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją
Anna Bielecka
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPolskie Koleje Państwowe
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek na trasie S8
Była na pasie awaryjnym, potrącił ją bus. Zmarła w szpitalu
Okolice
Most średnicowy
Zatrzymała pociąg na moście i do niego wsiadła
Spotkanie Marszałka Sejmu z Artemem i jego rodziną
Marszałek Sejmu spotkał się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy
Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interweniowali strażnicy graniczni
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty
Okolice
Pęknięcia w bloku na Ursynowie
Boją się, że ich blok może runąć. Mieszkańcy proszą o pomoc
Ursynów
Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Z maczetą i kijem bejsbolowym ruszyli na klientów baru
Klaudia Kamieniarz
Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie
Zderzenie w centrum Warszawy. W jednym z aut poseł PiS
Jeziorko Balaton na Gocławiu
Przechodzień zauważył dryfujące ciało
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Hołubla
Wypadł z drogi, wjechał w dom
Hołubla
Rafał Trzaskowski
Ordynator miał ostrzegać o Kacprzyku. Trzaskowski: prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Motocyklista zderzył się z busem. Droga krajowa zablokowana
Goławin
Ktoś zgubił pieniądze w pociągu drugiej linii metra
Rozsypana gotówka na siedzeniu w metrze
Wola
Policjanci zatrzymali kierowcę przewozu osób
Miał cofnięte prawo jazdy, woził pasażerów. Zarzut dla kierowcy
Targówek
Napastnik z tramwaju zatrzymany
Pobił Amerykanina w tramwaju. Policja zatrzymała 31-latka
Wianki nad Wisłą w 2025 roku
Powitanie lata na Wiankach nad Wisłą. W czasie imprezy zamkną Wisłostradę
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zamknęli autostradę po zderzeniu dwóch aut
Okolice
Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej
Radiowóz zderzył się z autem osobowym
Kierowca Malucha był pijany
Maluch bez tablic i badań, kierowca pijany
Okolice
Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215
Uczniowie nie wrócą, rodzice rozgoryczeni, urzędnicy tłumaczą
Dariusz Gałązka
Na hulajnodze wprost pod nadjeżdżające auto
"Nie spodziewałam się hulajnogi, wjeżdżającej prosto na pasy"
Ulice
Mężczyzna wbiegł na salę kinową i schował się pod fotelem
Scena jak z filmu tuż przed seansem w kinie
Warszawski Szpital Południowy
Tusk: będą konsekwencje polityczne
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
Ursynów
Marcin Kierwiński
"Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, będzie za to odpowiadać"
Ursynów
Tragedia w żłobku
Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku
Okolice
Zderzenie na Okuniewskiej
Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci w szpitalu
Wesoła
Warszawski Szpital Południowy
"Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych"
Ursynów
Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego
Ursus
Drzwi do gabinetu Anny Łukasik w Szpitalu Południowym
"Zaplombowany" gabinet prezes Szpitala Południowego
Klaudia Kamieniarz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki