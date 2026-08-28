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Śródmieście

Przedwojenna Warszawa znów dała o sobie znać. Odkrycia

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Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Odkopano piwnice dawnych kamienic
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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Przed wojną stały tu eleganckie kamienice i tętniło życie. W czasie Powstania Warszawskiego budynki zostały zburzone, a ulica zniknęła. Jednak pod ziemią relikty Nowiniarskiej ocalały. Archeolodzy odkopali dawne fundamenty i piwnice. Znaleźli pozostałości dawnych posadzek i pieców kaflowych.

Na tyłach Sądu Najwyższego między ulicami Świętojerską i Długą trwają prace archeologiczne. Poprzedzają one budowę siedziby Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W ostatnich dniach archeolodzy odsłonili tu pozostałości przedwojennych kamienic Nowego Miasta.

- Wśród murowanych reliktów odnotowano zabudowania przynależne przedwojennym adresom: Długa 18, Długa 20, Nowiniarska 4, Nowiniarska 6, Świętojerska 13/Nowiniarska 8. Najczęściej odkrycia stanowią oficyny boczne tychże posesji - przekazała nam Anna Śmigielska, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wydał pozwolenie i nadzoruje prace. Według archeologów struktura ubytków starych piwnic pokazuje ich celową rozbiórkę w latach 50. XX wieku.

Odkrycia w rejonie Nowego Miasta
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Tędy przebiegała ulica Nowiniarska
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Między kamienicami jeździły tramwaje

Historia ulicy Nowiniarskiej sięga XIX wieku. Początkowo stały przy niej drewniane budynki, z czasem powstawały kilkukondygnacyjne kamienice. Przez trzy dekady środkiem przebiegała linia tramwajowa. Zlikwidowano ją dopiero w 1938 roku po przebiciu przejazdu przez pobliską oficynę Pałacu Krasińskich.

Ulica słynęła ze sklepów futrzarskich, a po wojnie znalazła się w granicach getta. W czasie Powstania Warszawskiego zabudowa Nowiniarskiej uległa zniszczeniu. Po wojnie odtworzono tylko jej fragment na północ od Świętojerskiej, ale ze współczesną zabudową. Ten południowy jest obecnie parkingiem na tyłach gmachu Sądu Najwyższego.

Teraz archeolodzy odsłonili fragmenty murów oficyn przy ulicy Nowiniarskiej 4 i 6. Widać także pozostałości wybrukowanego podwórza na tyłach ulicy Długiej 18 i 20 oraz ślady wolnostojącego szaletu. Jak podała Śmigielska, najwięcej ocalało z narożnej kamienicy pod dawnym adresem Świętojerska 13/Nowiniarska 8. - W toku badań wyodrębniono zabudowania oficyny frontowej (północnej), przynależnej Świętojerskiej 13, które są najlepiej zachowane w skali całych wykopalisk. Ponadto uchwycono konstrukcje oficyn bocznej (wschodniej) i tylnej (południowej) - sprecyzowała Śmigielska.

Posadzki i kafle, XVIII-wieczne monety

Znaleziono też mniejsze artefakty. - Fragmenty posadzek w formie mozaiki, elementy naczyń ceramicznych, butelki, filiżanki, guziki oraz tak zwane boratynki, czyli miedziane monety z XVII wieku, powszechnie używane w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, między innymi do wypłaty żołdu żołnierzom - wyliczyła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zastrzegła, że znaleziska nie przedstawiają znaczącej wartości materialnej, "mają natomiast wartość historyczną i poznawczą".

Według Anny Śmigielskiej, na szczególną uwagę wśród odnalezionych zabytków zasługują kafle piecowe i płyty drukarskie.

Artefakty z Nowiniarskiej znalezione przez archeologów
Artefakty z Nowiniarskiej znalezione przez archeologów
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Artefakty z Nowiniarskiej znalezione przez archeologów
Artefakty z Nowiniarskiej znalezione przez archeologów
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jak wkomponować budynki w Nowe Miasto?

Zakończenie tego etapu prac planowane jest na przełom września i października. Wtedy archeolodzy mają sporządzić szczegółowy raport z badań. Czy jakiekolwiek relikty starych kamienic mają szansę ocaleć i zostać wkomponowane w nowe budynki?

- Na obecnym etapie nie chcielibyśmy jeszcze formułować ostatecznych wniosków z badań. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu prac terenowych i opracowaniu wyników przez archeologów - podkreśliła Milewska.

Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Gmachy sejmiku i sądu mają powstać do 2029 roku. Każdy z budynków będzie miał sześć kondygnacji (maksymalnie 23,5 metra). Kolorystyka budynków w odcieniach zieleni będzie nawiązywać do sąsiedniego Kompleksu Wymiaru Sprawiedliwości autorstwa prof. Marka Budzyńskiego. Między gmachami przewidziano ogólnodostępny plac.

Koncepcję wyłoniono w konkursie architektonicznym, który wygrała pracownia Projekt Praga.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Historia WarszawyHistoriaArcheologia
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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