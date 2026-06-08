Śródmieście Prywatna stołówka na UW zamknięta. "Kolejne akty wandalizmu doprowadziły do poważnych zniszczeń" Oprac. Dariusz Gałązka |

BUWBAR zamknięty Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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O zamknięciu BUWBAR-u poinformowali studenci i studentki związani z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza". Tę informację potwierdził reporter tvnwarszawa.pl, który był na miejscu w poniedziałek około godziny 9. Na drzwiach wejściowych pojawiła się kartka z informacją o tym, że z przyczyn technicznych lokal jest zamknięty. Nie wiadomo, kiedy ponownie zostanie otwarty.

"Od właścicielki BUWBAR-u otrzymaliśmy informację, że kolejne akty wandalizmu doprowadziły do poważnych zniszczeń mienia. Uszkodzona została m.in. kanalizacja oraz sanitariaty, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie lokalu. Doszło również do zerwania szyldu z elewacji budynku. Obecnie prowadzone są prace naprawcze, nie jesteśmy w stanie na ten moment oszacować czasu ich trwania" - przekazała nam rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego Anna Modzelewska.

BUWBAR zamknięty BUWBAR zamknięty Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl BUWBAR zamknięty Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl BUWBAR zamknięty Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl BUWBAR zamknięty Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Nowy lokal na UW

Na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej, w miejscu dawnego bistra Rewers, miała powstać stołówka prowadzona przez uczelnię. Taką deklarację złożyli w 2023 roku rektor UW profesor Alojzy Nowak i kanclerz Robert Grey. Lokal z tanimi obiadami miał otworzyć się już w roku akademickim 2024/2025. Wkrótce okazało się to nierealne.

Uczelnia poszła inną drogą. W ramach przetargu wydzierżawiła przestrzeń na jadłodajnię prywatnemu podmiotowi. Tuż przed majówką oficjalnie otwarto BUWBAR Street Food & Event Hall.

Otwarcie BUWBARU na Uniwersytecie Warszawskim Otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej na UW Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej na UW Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej na UW Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej na UW Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski Otwarcie nowej przestrzeni gastronomicznej na UW Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski

BUWBAR to urządzony w stylu loftowym food court. Posiada kilka stoisk (kiosków), oferujących dania inspirowane smakami różnych zakątków świata. Jest też bar z koktajlami.

Awantura o stołówkę

Otwarcie BUWBAR-u stało się powodem konfliktu między władzami uczelni a studentami i studentkami zrzeszonymi przy OZZ "Inicjatywa Pracownicza". Uniwersytet potępił oficjalnie ich działania i zapowiedział konsekwencje prawne.

Protestujący zarzucają rektorowi UW profesorowi Alojzemu Nowakowi i kanclerzowi Robertowi Grey'owi, że nie wywiązali się z obietnicy uruchomienia publicznej stołówki.