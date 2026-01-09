Protestujący rolnicy zebrali się na Placu Defilad

Rolnicy zmierzają na protest do stolicy - zdjęcia z Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

O godzinie 10 odbyło się zapowiadane spotkanie kilkuosobowej delegacji rolników z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej, w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawą-Litwińską, rolnicy mówili o swoich oczekiwaniach wobec prezydenta.

- Przede wszystkim chcemy porozmawiać o głównym postulacie, czyli o szkodliwości umowy z Mercosur. Chcemy też porozmawiać o realnych rozwiązaniach dla ochrony rynku żywnościowego, a także potrzeb, jeśli chodzi o ochronę naszych gospodarstw. Mamy bardzo dużo problemów, takich jak brak opłacalności, coraz więcej restrykcji, bardzo wysokie koszty produkcji – powiedział przedstawiciel protestujących rolników.

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami protestujących rolników. pic.twitter.com/vhVBTUFzfB — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) January 9, 2026 Rozwiń

Przedstawiciele organizatorów manifestacji rolników w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Protest rolników w Warszawie

Manifestacja rolników przejdzie Alejami Jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle’a, ulicą Nowy Świat, przez Plac Trzech Krzyży do ulicy Wiejskiej, przed gmach Sejmu RP. Następnie rolnicy przemaszerują ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Tam pozostaną do godziny 15.

W Warszawie rolnicy mogą zostać jednak dłużej, nawet do 10 dni. Planują budowę miasteczka przed Kancelarią Premiera.

W czasie przemarszu rolników może zostać zablokowany przejazd przez Rondo Dmowskiego. Na objazdy zostaną skierowane tramwaje jeżdżące Alejami Jerozolimskimi i ulicą Marszałkowską. Inaczej będą kursowały linie: 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24 i 25. Objazdami mogą jeździć również autobusy linii: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a później linii: 107, 108, 111, 116, 118, 158, 159, 166, 180 i 503.

Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu rolników, jak i ulic poprzecznych.

Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

"Nie mają zgody na wjazd na teren Warszawy"

Przedstawiciele Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników przekazywali o poranku w mediach społecznościowych, że ciągniki próbowały wjechać do stolicy, ale były blokowane przez policję. Do takiej sytuacji doszło między innymi w Sękocinie Starym w powiecie pruszkowskim, gdzie znajdowało się jedno z miejsc zbiórki.

- Ciągniki nie mają zgody na wjazd na teren Warszawy. Widzimy teraz, jak będą zawracać i parkować w innym miejscu, aby ci, którzy są w tych ciągnikach i okolicy, mogli w inny sposób dostać się do centrum albo przejechać z innego miejsca - relacjonował Paweł Łukasik, reporter TVN24.

Jak dodał, policjanci skierowali rolników na jeden z pobliskich parkingów.

Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie Źródło: TVN24 Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie Źródło: TVN24 Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie Źródło: TVN24 Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie Źródło: TVN24 Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie Źródło: TVN24 Policja przygotowuje się do protestu rolników Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Policja przygotowuje się do protestu rolników Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Policja przygotowuje się do protestu rolników Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Takie zakazy są m.in. w lokalizacjach: Okuniewska/1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski/Jana Pawła II, Patriotów/Bysławska, Walcownicza/Patriotów, Wał Miedzeszyński/Bysławska, Przyczółkowa/Waflowa, Puławska/Karczunkowska, Aleja Krakowska/S-2, Aleje Jerozolimskie/Ryżowa, Kasprzaka/Ordona, Wolska/Elekcyjna, S-8/Połczyńska, Górczewska/Lazurowa, Arkuszowa/Estrady, Pułkowa/Wóycickiego, Modlińska/Płochocińska, Modlińska na wys. ul. Sprawnej.

Trzaskowski: nie wolno wjeżdżać traktorem do miasta Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym.

Trasa manifestacji rolników Źródło: TVN24/Google Maps

"Wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem

Do protestu rolników odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego.

- Rozumiem postulaty rolników, dlatego, że rzeczywiście ta umowa między Unią Europejską a Mercosurem jest szkodliwa dla Unii Europejskiej. Rozumie to polski rząd, rozumie to właściwie każda siła polityczna w naszym kraju i polski rząd podjął decyzje o sprzeciwie wobec tej umowy i budowaniu koalicji blokującej, tak żeby ta umowa nie mogła wejść w życie - powiedział prezydent Warszawy.

Wyjaśnił. że rozumie determinację rolników. - Natomiast wszystko musi się odbywać zgodnie z polskim prawem. A według polskiego prawa jest zakaz wjeżdżania taką liczbą ciągników do centrum miasta i tyle - powiedział Trzaskowski. - Do tego sąd przychylił się do naszej argumentacji, że czym innym jest demonstracja, a czym innym jest przejazd ciągników przez miasto - dodał.

- Wszyscy mają prawo demonstrować. To jest dla mnie absolutnie jasne. Demonstrować swoją determinację, zwłaszcza kiedy mają rację i przekonywać wszystkich innych. Bo my jesteśmy przekonani co do tych racji - podkreślił Trzaskowski.

"Umowa zabije polskie rolnictwo"

Z rolnikami, którzy zmierzali do Warszawy, rozmawiał reporter TVN24 Paweł Łukasik.

- Sądzę, że to będzie liczny protest - zaznaczył jeden z rolników. - Część ciągników wyjechała wczoraj rano. Jechaliśmy kilkanaście godzin. Jesteśmy zdeterminowani. Wstępnie ten protest jest zaplanowany na 10 dni. Przewidujemy, że pod Kancelarią Premiera stanie "zielone miasteczko".

Inny mówił o argumentach, które będą podnoszone podczas protestu.

- Sprzeciwiamy się wejściu w życie umowy z Mercosur. Ta umowa zabije polskie rolnictwo, polską wieś i zdrową żywność. Tak samo ucierpią konsumenci. W Polsce mamy zakaz stosowania GMO, w Ameryce Południowej jest to stosowane nagminnie - powiedział. - Żywność z krajów Mercosur jest tańsza, ale zabójcza – dodał.

"Umowa z Mercosur zabije polskie rolnictwo" Źródło: TVN24

Dlaczego rolnicy protestują?

W piątek w Radzie UE ma się odbyć głosowanie w sprawie umowy z krajami Mercosur – na ten dzień protest zapowiedzieli rolnicy skupieni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników.

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski powiedział, że postulaty protestujących dotyczą całej polityki rolnej rządu. Wskazał, że zapowiedziany na piątek protest w Warszawie skierowany jest nie tylko przeciw umowie z krajami Mercosur, ale również przeciw dotychczasowej polityce rządu "wobec wsi i rolnictwa".

W ocenie przewodniczącego OPZZ Rolników i Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników resort rolnictwa nie realizuje postulatów przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji obecnego rządu.

Izdebski wskazał, że przedstawiciele środowisk rolniczych wskazali wówczas na konieczność uruchomienia programu "Locha plus" służącego odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce, zreformowania gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF, umożliwienia rolnikom budowania bez pozwolenia magazynów powyżej obowiązującego obecnie limitu 300 metrów kwadratowych, a także uchwalenia ustawy zapewniającej lepsze adresowanie pomocy do rolników, którzy faktycznie zajmują się produkcją rolną.

- Postulat dotyczący wprowadzenia programu "Aktywny rolnik" złożyliśmy dwa lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają – powiedział Izdebski. Zaznaczył, że rolnicy wciąż czekają na ustawę gwarantującą obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej, "gdzie może śmierdzieć i się kurzyć i nikt nie ma prawa blokować rolnikom budowy budynków gospodarczych". Kolejnym niezrealizowanym - jak mówił - postulatem jest uruchomienie specjalnych długoterminowych kredytów dla rolników, "tak jak to jest na całym Zachodzie".

Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa.

- Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne - stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.

Spotkania z protestującymi nie przewiduje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazała rzeczniczka resortu Iwona Pacholska, do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie przez nich złożona, będzie przez MRiRW "analizowana".

