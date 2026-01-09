Protest rolników w centrum Warszawy. Będą zamknięte ulice

Rolnicy zmierzają na protest do stolicy - zdjęcia z Nieporętu Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Rolnicy zamierzają wjechać do Warszawy z sześciu kierunków. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11 na parkingu przy Placu Defilad.

Manifestacja rolników przejdzie Alejami Jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle’a, ulicą Nowy Świat, przez Plac Trzech Krzyży do ulicy Wiejskiej, przed gmach Sejmu RP. Następnie rolnicy przemaszerują ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Tam pozostaną do godziny 15.

W Warszawie rolnicy mogę zostać jednak dłużej, nawet do 10 dni. Planują budowę miasteczka przed Kancelarią Premiera.

W czasie przemarszu rolników może zostać zablokowany przejazd przez Rondo Dmowskiego. Na objazdy zostaną skierowane tramwaje jeżdżące Alejami Jerozolimskimi i ulicą Marszałkowską. Inaczej będą kursowały linie: 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24 i 25. Objazdami mogą jeździć również autobusy linii: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a później linii: 107, 108, 111, 116, 118, 158, 159, 166, 180 i 503.

Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu rolników, jak i ulic poprzecznych.

Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu

"Nie mają zgody na wjazd na teren Warszawy"

Przedstawiciele Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników przekazali o poranku w mediach społecznościowych, że ciągniki próbują wjechać do stolicy, ale są blokowane przez policję. Do takiej sytuacji doszło między innymi w Sękocinie Starym w powiecie pruszkowskim, gdzie znajdowało się jedno z miejsc zbiórki.

- Ciągniki nie mają zgody na wjazd na teren Warszawy. Widzimy teraz, jak będą zawracać i parkować w innym miejscu, aby ci, którzy są w tych ciągnikach i okolicy, mogli w inny sposób dostać się do centrum albo przejechać z innego miejsca - relacjonuje Paweł Łukasik, reporter TVN24.

Jak dodaje, policjanci skierowali rolników na jeden z pobliskich parkingów.

Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Policja przygotowuje się do protestu rolników

Na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Takie zakazy są m.in. w lokalizacjach: Okuniewska/1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski/Jana Pawła II, Patriotów/Bysławska, Walcownicza/Patriotów, Wał Miedzeszyński/Bysławska, Przyczółkowa/Waflowa, Puławska/Karczunkowska, Aleja Krakowska/S-2, Aleje Jerozolimskie/Ryżowa, Kasprzaka/Ordona, Wolska/Elekcyjna, S-8/Połczyńska, Górczewska/Lazurowa, Arkuszowa/Estrady, Pułkowa/Wóycickiego, Modlińska/Płochocińska, Modlińska na wys. ul. Sprawnej.

"Trzaskowski: nie wolno wjeżdżać traktorem do miasta"

W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym.

Trasa manifestacji rolników

"Umowa zabije polskie rolnictwo"

Z rolnikami, którzy zmierzają do Warszawy, rozmawiał reporter TVN24 Paweł Łukasik.

- Sądzę, że to będzie liczny protest - zaznaczył jeden z rolników. - Część ciągników wyjechała wczoraj rano. Jechaliśmy kilkanaście godzin. Jesteśmy zdeterminowani. Wstępnie ten protest jest zaplanowany na 10 dni. Przewidujemy, że pod Kancelarią Premiera stanie "zielone miasteczko".

Inny mówił o argumentach, które będą podnoszone podczas protestu.

- Sprzeciwiamy się wejściu w życie umowy z Mercosur. Ta umowa zabije polskie rolnictwo, polską wieś i zdrową żywność. Tak samo ucierpią konsumenci. W Polsce mamy zakaz stosowania GMO, w Ameryce Południowej jest to stosowane nagminnie - powiedział. - Żywność z krajów Mercosur jest tańsza, ale zabójcza – dodał.

"Umowa z Mercosur zabije polskie rolnictwo"

Dlaczego rolnicy protestują?

W piątek w Radzie UE ma się odbyć głosowanie w sprawie umowy z krajami Mercosur – na ten dzień protest zapowiedzieli rolnicy skupieni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników.

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski powiedział, że postulaty protestujących dotyczą całej polityki rolnej rządu. Wskazał, że zapowiedziany na piątek protest w Warszawie skierowany jest nie tylko przeciw umowie z krajami Mercosur, ale również przeciw dotychczasowej polityce rządu "wobec wsi i rolnictwa".

W ocenie przewodniczącego OPZZ Rolników i Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników resort rolnictwa nie realizuje postulatów przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji obecnego rządu.

Izdebski wskazał, że przedstawiciele środowisk rolniczych wskazali wówczas na konieczność uruchomienia programu "Locha plus" służącego odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce, zreformowania gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF, umożliwienia rolnikom budowania bez pozwolenia magazynów powyżej obowiązującego obecnie limitu 300 metrów kwadratowych, a także uchwalenia ustawy zapewniającej lepsze adresowanie pomocy do rolników, którzy faktycznie zajmują się produkcją rolną.

- Postulat dotyczący wprowadzenia programu "Aktywny rolnik" złożyliśmy dwa lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają – powiedział Izdebski. Zaznaczył, że rolnicy wciąż czekają na ustawę gwarantującą obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej, "gdzie może śmierdzieć i się kurzyć i nikt nie ma prawa blokować rolnikom budowy budynków gospodarczych". Kolejnym niezrealizowanym - jak mówił - postulatem jest uruchomienie specjalnych długoterminowych kredytów dla rolników, "tak jak to jest na całym Zachodzie".

Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa.

- Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne - stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.

Spotkania z protestującymi nie przewiduje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazała rzeczniczka resortu Iwona Pacholska, do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie przez nich złożona, będzie przez MRiRW "analizowana".

Spotkają się z prezydentem

W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami. Wskazał, że spotkanie z liderami protestujących organizacji rolniczych odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

- Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom; chce razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział szef KPRP.

