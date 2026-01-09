Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Protest rolników w centrum Warszawy. Będą zamknięte ulice

Rolnicy w drodze do Warszawy
Rolnicy zmierzają na protest do stolicy - zdjęcia z Nieporętu
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W piątek, 9 stycznia w Śródmieściu odbędzie się manifestacja rolników. Przejdą sprzed Pałacu Kultury i Nauki do Sejmu, a później przed Kancelarię Premiera. Policjanci będą zamykali ulice, autobusy i tramwaje pojadą objazdami. Rolnicy będą protestować nie tylko przeciwko umowie z krajami Mercosur, ale również przeciw dotychczasowej polityce rządu "wobec wsi i rolnictwa". Zapowiadają, że protest może potrwać nawet do 10 dni.

Rolnicy zamierzają wjechać do Warszawy z sześciu kierunków. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11 na parkingu przy Placu Defilad.

Manifestacja rolników przejdzie Alejami Jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle’a, ulicą Nowy Świat, przez Plac Trzech Krzyży do ulicy Wiejskiej, przed gmach Sejmu RP. Następnie rolnicy przemaszerują ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Tam pozostaną do godziny 15.

W Warszawie rolnicy mogę zostać jednak dłużej, nawet do 10 dni. Planują budowę miasteczka przed Kancelarią Premiera.

W czasie przemarszu rolników może zostać zablokowany przejazd przez Rondo Dmowskiego. Na objazdy zostaną skierowane tramwaje jeżdżące Alejami Jerozolimskimi i ulicą Marszałkowską. Inaczej będą kursowały linie: 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24 i 25. Objazdami mogą jeździć również autobusy linii: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a później linii: 107, 108, 111, 116, 118, 158, 159, 166, 180 i 503.

Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu rolników, jak i ulic poprzecznych.

Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Protestujący rolnicy w okolicy Nieporętu
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

"Nie mają zgody na wjazd na teren Warszawy"

Przedstawiciele Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników przekazali o poranku w mediach społecznościowych, że ciągniki próbują wjechać do stolicy, ale są blokowane przez policję. Do takiej sytuacji doszło między innymi w Sękocinie Starym w powiecie pruszkowskim, gdzie znajdowało się jedno z miejsc zbiórki. 

- Ciągniki nie mają zgody na wjazd na teren Warszawy. Widzimy teraz, jak będą zawracać i parkować w innym miejscu, aby ci, którzy są w tych ciągnikach i okolicy, mogli w inny sposób dostać się do centrum albo przejechać z innego miejsca - relacjonuje Paweł Łukasik, reporter TVN24.

Jak dodaje, policjanci skierowali rolników na jeden z pobliskich parkingów.

Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Źródło: TVN24
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Źródło: TVN24
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Źródło: TVN24
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Źródło: TVN24
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Rolnicy szykują się do protestu w Warszawie
Źródło: TVN24
Policja przygotowuje się do protestu rolników
Policja przygotowuje się do protestu rolników
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Policja przygotowuje się do protestu rolników
Policja przygotowuje się do protestu rolników
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Policja przygotowuje się do protestu rolników
Policja przygotowuje się do protestu rolników
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Na terenie Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Takie zakazy są m.in. w lokalizacjach: Okuniewska/1 Praskiego Pułku, Trakt Brzeski/Jana Pawła II, Patriotów/Bysławska, Walcownicza/Patriotów, Wał Miedzeszyński/Bysławska, Przyczółkowa/Waflowa, Puławska/Karczunkowska, Aleja Krakowska/S-2, Aleje Jerozolimskie/Ryżowa, Kasprzaka/Ordona, Wolska/Elekcyjna, S-8/Połczyńska, Górczewska/Lazurowa, Arkuszowa/Estrady, Pułkowa/Wóycickiego, Modlińska/Płochocińska, Modlińska na wys. ul. Sprawnej.

Trzaskowski: nie wolno wjeżdżać traktorem do miasta
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym.

Trasa manifestacji rolników
Trasa manifestacji rolników
Źródło: TVN24/Google Maps

"Umowa zabije polskie rolnictwo"

Z rolnikami, którzy zmierzają do Warszawy, rozmawiał reporter TVN24 Paweł Łukasik.

- Sądzę, że to będzie liczny protest - zaznaczył jeden z rolników. - Część ciągników wyjechała wczoraj rano. Jechaliśmy kilkanaście godzin. Jesteśmy zdeterminowani. Wstępnie ten protest jest zaplanowany na 10 dni. Przewidujemy, że pod Kancelarią Premiera stanie "zielone miasteczko".

Inny mówił o argumentach, które będą podnoszone podczas protestu.

- Sprzeciwiamy się wejściu w życie umowy z Mercosur. Ta umowa zabije polskie rolnictwo, polską wieś i zdrową żywność. Tak samo ucierpią konsumenci. W Polsce mamy zakaz stosowania GMO, w Ameryce Południowej jest to stosowane nagminnie - powiedział. - Żywność z krajów Mercosur jest tańsza, ale zabójcza – dodał.

Klatka kluczowa-147596
"Umowa z Mercosur zabije polskie rolnictwo"
Źródło: TVN24

Dlaczego rolnicy protestują?

W piątek w Radzie UE ma się odbyć głosowanie w sprawie umowy z krajami Mercosur – na ten dzień protest zapowiedzieli rolnicy skupieni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników.

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski powiedział, że postulaty protestujących dotyczą całej polityki rolnej rządu. Wskazał, że zapowiedziany na piątek protest w Warszawie skierowany jest nie tylko przeciw umowie z krajami Mercosur, ale również przeciw dotychczasowej polityce rządu "wobec wsi i rolnictwa".

W ocenie przewodniczącego OPZZ Rolników i Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników resort rolnictwa nie realizuje postulatów przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji obecnego rządu.

Izdebski wskazał, że przedstawiciele środowisk rolniczych wskazali wówczas na konieczność uruchomienia programu "Locha plus" służącego odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce, zreformowania gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF, umożliwienia rolnikom budowania bez pozwolenia magazynów powyżej obowiązującego obecnie limitu 300 metrów kwadratowych, a także uchwalenia ustawy zapewniającej lepsze adresowanie pomocy do rolników, którzy faktycznie zajmują się produkcją rolną.

- Postulat dotyczący wprowadzenia programu "Aktywny rolnik" złożyliśmy dwa lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają – powiedział Izdebski. Zaznaczył, że rolnicy wciąż czekają na ustawę gwarantującą obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej, "gdzie może śmierdzieć i się kurzyć i nikt nie ma prawa blokować rolnikom budowy budynków gospodarczych". Kolejnym niezrealizowanym - jak mówił - postulatem jest uruchomienie specjalnych długoterminowych kredytów dla rolników, "tak jak to jest na całym Zachodzie".

Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa.

- Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne - stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.

Spotkania z protestującymi nie przewiduje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazała rzeczniczka resortu Iwona Pacholska, do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie przez nich złożona, będzie przez MRiRW "analizowana".

Spotkają się z prezydentem

W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami. Wskazał, że spotkanie z liderami protestujących organizacji rolniczych odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

- Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom; chce razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział szef KPRP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
TVN24
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Rolnicy protestowali w Wiskitkach
Okolice
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
BIZNES
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
RolnicyMercosurDonald Tuskprotest
Czytaj także:
Starszy sierżant Jacek Kordalski i sierżant Dawid Stępka pomogli mężczyźnie, który doznał udaru
Kierowca nie reagował. "Zrozumieli natychmiast: to podejrzenie udaru mózgu"
Okolice
Wypadek w miejscowości Ligówko
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych
Okolice
Mefedron zabezpieczony w mieszkaniu 26-latka
W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu
Białołęka
Tablice rejestracyjne
Kradł tablice, by nie płacić za paliwo
Okolice
Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Nowy gatunek w Kampinoskim Parku Narodowym
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
Okolice
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
TVN24
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków
Okolice
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
Praga Północ
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. "Kluczowa rola" oskarżonej
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 24-latka
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
Praga Północ
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Ogień wydostawał się z okien, strażacy ewakuowali kobietę
Ursus
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
Okolice
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia
Żoliborz
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
Wola
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Praga Północ
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Wrócił fotoradar rekordzista. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
Ursus
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty
Okolice
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
Mokotów
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
Praga Południe
Zima w Warszawie
Świąteczny "exodus" mieszkańców stolicy
Śródmieście
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Uszkodzona rura ciepłownicza, kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawili awarię
Śródmieście
Pożar w Płocku
Pożar w bloku i ewakuacja. Policja pokazuje nagranie
Okolice
Smog w Warszawie
Kolejny dzień fatalnego powietrza w Warszawie
Śródmieście
Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
Mokotów
Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
Okolice
Marcin Kierwiński
Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"
kropka nad i
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
Okolice
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
Żoliborz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki