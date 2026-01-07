Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy

Smog w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Spotkanie odbędzie się w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. - Podczas sztabu przedstawiciele służb miejskich zaproponują formy wsparcia mieszkańców w przestrzeni miasta - dodała rzeczniczka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty

Wrócą koksowniki?

Na razie nie wiadomo, czy na stołecznych ulicach pojawią się koksowniki, bo mogą zwiększać smog. W środę, według mapy jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na sześciu stacjach w stolicy jakość powietrza oszacowana była jako dostateczna, a na jednej jako umiarkowana.

Ostatni raz koksowniki zostały rozstawione w styczniu 2014 roku. Kosze z rozżarzonym koksem stanęły na ważniejszych, przesiadkowych przystankach komunikacji miejskiej i na najczęściej używanych stacjach PKP.

Każdy kosz mieści około 10 kilogramów koksu wraz z podpałką, w zależności od pogody tzn. siły wiatru i intensywności opadów, może się on palić około ośmiu godzin. Koks jest w nich uzupełniany średnio trzy razy tak, aby żar w koksownikach utrzymywał się przez całą dobę.

Koksowniki grzeją warszawiaków Źródło: Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl