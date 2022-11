Pręt w kole zmusił kierowcę do zatrzymania się, wtedy z auta zniknęła torba z dolarami

"Przypuszczali, że mogą się w niej znajdować pieniądze" – informuje w komunikacie podinsp. Robert Szumiata ze stołecznej policji. - "Chcąc zdobyć gotówkę, włożyli w koło terenowego subaru metalowy pręt. Kierowca ruszył, ale usłyszał niepokojący hałas i wysiadł z pojazdu, by sprawdzić, co się stało. Wtedy został okradziony. Jeden z przestępców zakradł się do samochodu i zabrał torbę z tylnej kanapy. Pokrzywdzony dopiero po kilku minutach zorientował się, co się stało i powiadomił policję".