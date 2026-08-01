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Śródmieście

Apel premiera na godzinę "W". "Przystańmy, pochylmy głowy"

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Donald Tusk
Przemówienie premiera z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Źródło zdj. gł.: Donald Tusk/X
Powstańcy szli do walki śpiewając "jeszcze Polska nie zginęła" i tak się stało. W godzinę "W" przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę - zaapelował premier Donald Tusk w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W sobotę rano premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Jest tylko jedno takie miasto na świecie, które raz w roku i każdego roku zatrzymuje się na minutę. Powietrze wypełnia dźwięk syren i przejmująca wymowna cisza, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowa - powiedział premier.

Jak zauważył, w obliczu poniesionych ofiar i zniszczeń od lat zadajemy sobie pytania: "czy było warto?", "czy dowódcy nie popełnili straszliwego błędu?".

- Ci, którzy powstali, nie kalkulowali. Odpowiedzieli bohaterstwem i swoją walką na niemiecką okupację, na łapanki, na rozstrzeliwania, na pogardę i przemoc. Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć - podkreślił premier.

Apel premiera na godzinę "W"

W okolicznościowym przemówieniu Donald Tusk odniósł się także do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny. Zaznaczył, że "dbanie o siłę Polski w tym trudnym czasie jest prawdziwym zobowiązaniem".

- Gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić, właśnie teraz szczególnie nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy - apelował.

- Tylko wspólnie jesteśmy siłą, która pokona każde zło. Powstańcy szli do walki śpiewając "jeszcze Polska nie zginęła" i tak się stało. W godzinę "W" przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom! - dodał.

82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy - około 500 tysięcy osób - wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Donald TuskPowstanie WarszawskieHistoria Warszawy
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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