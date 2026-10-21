Śródmieście Postrzelił migranta podczas służby na granicy. Jest wyrok sądu Oprac. Dariusz Gałązka |

Topiło Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: @KosiniakKamysz/x.com

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Do zdarzenia doszło na początku listopada 2023 roku w pobliżu miejscowości Topiło w województwie podlaskim. Polski żołnierz postrzelił wówczas obywatela Syrii, który wraz z grupą innych migrantów przekroczył granicę z Białorusią.

Potknął się w lesie, broń wystrzeliła

Jak informowaliśmy w tvn24.pl, według ustaleń Żandarmerii Wojskowej do postrzelenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Żołnierz miał potknąć się w lesie podczas oddawania strzału alarmowego.

- Nasze ustalenia są takie, że nie było żadnego rykoszetu. Mężczyzna został postrzelony w wyniku nieszczęśliwego wypadku po tym, jak żołnierz, oddając strzał alarmowy, potknął się w lesie - mówił wówczas kapitan Iwo Sawa, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

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Wyjaśniał, że strzały alarmowe służą między innymi do wezwania wsparcia innego patrolu. Podkreślał również, że w tym przypadku nie chodziło o strzały ostrzegawcze, ponieważ migranci uciekali, a nie atakowali żołnierzy.

Postrzelony Syryjczyk, który według informacji Grupy Granica miał wówczas 22 lata, trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Żołnierz uniewinniony

W środę, 21 października, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozstrzygnięciu sprawy przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie.

"Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta" - napisał szef MON w serwisie X.

Minister podkreślił, że wojskowy otrzymał pomoc prawną oraz wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza.

"Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem - żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy" - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

❗Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta. Od początku zapewniliśmy mu pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza. Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem-żaden żolnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 21, 2026

Broń mogła wystrzelić sama

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", sędzia podpułkownik Michał Żak uzasadniał uniewinnienie tym, że nie udowodniono żołnierzowi nieodpowiedniego posługiwania się bronią. Wskazał, że nawet prawidłowo zabezpieczona broń mogła po upadku wojskowego wystrzelić sama.