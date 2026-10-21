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Postrzelił migranta podczas służby na granicy. Jest wyrok sądu

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Żołnierz, który postrzelił migranta, został uniewinniony
Topiło
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: @KosiniakKamysz/x.com
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Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie uniewinnił żołnierza, który w listopadzie 2023 roku przypadkowo postrzelił migranta na granicy polsko-białoruskiej. O wyroku poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do zdarzenia doszło na początku listopada 2023 roku w pobliżu miejscowości Topiło w województwie podlaskim. Polski żołnierz postrzelił wówczas obywatela Syrii, który wraz z grupą innych migrantów przekroczył granicę z Białorusią.

Potknął się w lesie, broń wystrzeliła

Jak informowaliśmy w tvn24.pl, według ustaleń Żandarmerii Wojskowej do postrzelenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Żołnierz miał potknąć się w lesie podczas oddawania strzału alarmowego.

- Nasze ustalenia są takie, że nie było żadnego rykoszetu. Mężczyzna został postrzelony w wyniku nieszczęśliwego wypadku po tym, jak żołnierz, oddając strzał alarmowy, potknął się w lesie - mówił wówczas kapitan Iwo Sawa, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Wyjaśniał, że strzały alarmowe służą między innymi do wezwania wsparcia innego patrolu. Podkreślał również, że w tym przypadku nie chodziło o strzały ostrzegawcze, ponieważ migranci uciekali, a nie atakowali żołnierzy.

Postrzelony Syryjczyk, który według informacji Grupy Granica miał wówczas 22 lata, trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Żołnierz uniewinniony

W środę, 21 października, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozstrzygnięciu sprawy przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie.

"Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią. W listopadzie 2023 r. przypadkowo postrzelił on migranta" - napisał szef MON w serwisie X.

Minister podkreślił, że wojskowy otrzymał pomoc prawną oraz wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza.

"Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji. Tak jak już kiedyś wspominałem w czasie spotkania z podporucznikiem - żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy" - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Broń mogła wystrzelić sama

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", sędzia podpułkownik Michał Żak uzasadniał uniewinnienie tym, że nie udowodniono żołnierzowi nieodpowiedniego posługiwania się bronią. Wskazał, że nawet prawidłowo zabezpieczona broń mogła po upadku wojskowego wystrzelić sama. 

Źródło: tvnwarszawa.pl, "Gazeta Wyborcza"
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Tagi:
Żandarmeria WojskowaWładysław Kosiniak-Kamysz
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