Śródmieście Posadzono drzewa, wróciły instrumenty. Plac Powstańców Warszawy w nowej odsłonie Oprac. Dariusz Gałązka |

Parking pod placem Powstańców Warszawy Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Jak informuje stołeczny ratusz, Plac Powstańców Warszawy po zmianach tworzą dwie strefy różnorodnej zieleni - ogród muzyki i plac pod pergolami.

Ogród muzyki

"Ogród muzyki jest kameralnym miejscem do wypoczynku wśród wyniesionych rabat. Spacerując alejkami z nawierzchni mineralnej i po chodniku mieszkańcy mogą podziwiać tu niemal 11 tys. roślin - łącznie na całym placu rośnie ich ok. 14 tys." - opisują urzędnicy.

Rosną tam lipy srebrzyste w odmianie warszawskiej, klony tatarskie Ginnala oraz platany klonolistne. W rabatach posadzono żywopłoty z cisu pośredniego, grabu pospolitego, hortensje bukietowe oraz laurowiśnie w odmianie "Otto Luyken". Są też trawy ozdobne, byliny (w tym różne odmiany liliowców) i rośliny cebulowe. Wokół rabat zamontowano obrzeża z kortenu (stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne) i bariery korzeniowe, które zabezpieczają infrastrukturę przed korzeniami drzew.

Na miejsce powróciły też odnowione instrumenty muzyczne (dzwony rurowe, bębenki, fragmenty ksylofonu), które zostały zdemontowane na czas budowy parkingu podziemnego. Osoby, które lubią aktywny wypoczynek, mogą skorzystać z dwóch trampolin.

Podświetlona pergola

Na placu, do strony Świętokrzyskiej pojawiła się pergola. W tej części ogrodnicy z zarządu zieleni posadzili drzewa w mieszance kamienno-glebowej, wykonanej według patentu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. "Mieszanka umożliwia wzrost korzeni drzew pod nawierzchnią. Oprócz drzew jest tu ponad 3 tys. bylin i pnączy (wiciokrzew zaostrzony, winorośl japońska, glicynia chińska), które z czasem obrosną pergolę" - wskazuje urząd miasta.

Wieczorami rabaty oraz pergole są podświetlane. Małą architekturę placu uzupełniają ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Plac Powstańców Warszawy Plac Powstańców Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa Plac Powstańców Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa Plac Powstańców Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa Plac Powstańców Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa Plac Powstańców Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa Plac Powstańców Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Warsztaty Charette

Prace na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wykonała firma Garden Designers według projektu pracowni projektowej LAP Studio, na podstawie koncepcji pracowni Mycielski Architecture&Urbanism (MAU).

Ratusz przypomina, że koncepcja placu w tej formie została opracowana na podstawie warsztatów Charette z 2017 r. i obejmowała dwa etapy realizacji. W 2020 r. odbyły się warsztaty poświęcone dostosowaniu koncepcji do uwarunkowań wynikających z projektu parkingu. Natomiast drugi etap, czyli budowa nowego zagospodarowania placu rozpoczęła się we wrześniu 2025 r.