Śródmieście Pomnik smoleński obiektem żartu. Ktoś podmienił jego nazwę w mapach Google

Karol Nawrocki przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Aby zobaczyć podmienioną nazwę monumentu należy wpisać w wyszukiwarkę map Google "Plac Piłsudskiego w Warszawie" i przybliżyć obraz. Wyświetlają się wszystkie znajdujące się tam obiekty: Grób Nieznanego Żołnierza, fontanna, Pałac Saski w odbudowie. Jednak zamiast nazwy "Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 2010 roku" wyświetla się: "Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 roku".

Nazwę obiektu w serwisie map Google może zmienić każdy. Wystarczy konto "Lokalnego Przewodnika" w Google. Proces weryfikacji takiej zmiany dokonuje się przez algorytm. Ten jednak nie zawsze wyłapuje, że za zmianą nazwy może stać złośliwy żart. Przerobiona nazwa wyświetla się potem przez jakiś czas, dopóki ktoś nie zgłosi błędu.

Informacje o zmienionych dla dowcipu nazwach obiektów w Google Maps co jakiś czas pojawią się w przestrzeni medialnej. Często "ofiarą" takich żartów stają się nazwy szkół. Głośno było o ulicy "Inflacji Morawieckiego" w Lublinie, czy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Krakowie, którą przemieniono na ulicę "Imperatora Kaczafiego".

Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, czyli czarny monument w formie schodów, zaprojektował Jerzy Kalina. Został odsłonięty w kwietniu 2018 roku, w ósmą rocznicę tragedii. Autor monumentu opowiedział o jego symbolice. - Znakiem Katynia jest w tym pomniku nisza w ziemi, katakumba - mówił. Schody mają natomiast symbolizować wejście do samolotu. - Na płaszczyźnie placu pojawia się tafla szklana, która jest znakiem postawienia nas w niepewności. Kiedy widz będzie podchodził bliżej, stanie się nad tym "dołem śmierci" zawieszony w powietrzu - powiedział rzeźbiarz.

Lokalizacja pomnika od początku budziła kontrowersje. Władze Warszawy długo nie godziły się na jego ustawienie przy Krakowskim Przedmieściu. Wskazano teren dzisiejszej pętli autobusowej u zbiegu Trębackiej i Focha. Ale środowisko PiS-u nie zaakceptowało tej propozycji. Zdecydowano, że pomnik powstanie bez zgody Rady Warszawy. W październiku 2017 roku ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję o wyjęciu placu Piłsudskiego spod kurateli miasta i przekazaniu go do dyspozycji wojewody.

Pomnik smoleński na Placu Piłsudskiego w Warszawie