Śródmieście

Pomnik smoleński obiektem żartu. Ktoś podmienił jego nazwę w mapach Google

Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Karol Nawrocki przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
Źródło: TVN24
Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na Placu Piłsudskiego stał się obiektem niesmacznego żartu. W serwisie map Google zmieniono nazwę obiektu na Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 roku.

Aby zobaczyć podmienioną nazwę monumentu należy wpisać w wyszukiwarkę map Google "Plac Piłsudskiego w Warszawie" i przybliżyć obraz. Wyświetlają się wszystkie znajdujące się tam obiekty: Grób Nieznanego Żołnierza, fontanna, Pałac Saski w odbudowie. Jednak zamiast nazwy "Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 2010 roku" wyświetla się: "Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 roku".

Nazwę obiektu w serwisie map Google może zmienić każdy. Wystarczy konto "Lokalnego Przewodnika" w Google. Proces weryfikacji takiej zmiany dokonuje się przez algorytm. Ten jednak nie zawsze wyłapuje, że za zmianą nazwy może stać złośliwy żart. Przerobiona nazwa wyświetla się potem przez jakiś czas, dopóki ktoś nie zgłosi błędu.

Informacje o zmienionych dla dowcipu nazwach obiektów w Google Maps co jakiś czas pojawią się w przestrzeni medialnej. Często "ofiarą" takich żartów stają się nazwy szkół. Głośno było o ulicy "Inflacji Morawieckiego" w Lublinie, czy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Krakowie, którą przemieniono na ulicę "Imperatora Kaczafiego".

Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Źródło: Google Maps

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, czyli czarny monument w formie schodów, zaprojektował Jerzy Kalina. Został odsłonięty w kwietniu 2018 roku, w ósmą rocznicę tragedii. Autor monumentu opowiedział o jego symbolice. - Znakiem Katynia jest w tym pomniku nisza w ziemi, katakumba - mówił. Schody mają natomiast symbolizować wejście do samolotu. - Na płaszczyźnie placu pojawia się tafla szklana, która jest znakiem postawienia nas w niepewności. Kiedy widz będzie podchodził bliżej, stanie się nad tym "dołem śmierci" zawieszony w powietrzu - powiedział rzeźbiarz.

Lokalizacja pomnika od początku budziła kontrowersje. Władze Warszawy długo nie godziły się na jego ustawienie przy Krakowskim Przedmieściu. Wskazano teren dzisiejszej pętli autobusowej u zbiegu Trębackiej i Focha. Ale środowisko PiS-u nie zaakceptowało tej propozycji. Zdecydowano, że pomnik powstanie bez zgody Rady Warszawy. W październiku 2017 roku ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wydał decyzję o wyjęciu placu Piłsudskiego spod kurateli miasta i przekazaniu go do dyspozycji wojewody.

Pomnik smoleński na Placu Piłsudskiego w Warszawie
Pomnik smoleński na Placu Piłsudskiego w Warszawie
Źródło: Shutterstock

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Katastrofa w Smoleńsku
Czytaj także:
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
Włochy
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
Śródmieście
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Śródmieście
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Pasaże poetek na wizualizacji
"Już nikt nie straci tu kółek od walizki". Zmieni się pasaż w sercu Warszawy
Śródmieście
Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
Bemowo
Modernizacja linii otwockiej
Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej
Komunikacja
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pod Nadarzynem. W jednym z aut dziecko
Wypadek na S7 pod Mławą
Jedna naczepa się rozerwała, druga wpadła do rowu. Pasażer nie żyje
Rowerowa Masa Krytyczna na ulicach Warszawy
Rowerzyści opanują ulice. Przejadą przez cztery dzielnice
Śródmieście
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Miał prawie trzy promile, uderzył w bariery. Dwa dni i wyrok
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Testy wykazały nie tylko alkohol
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Policjanci odzyskali przywłaszczone auta
Były warte pół miliona złotych. Zniknęły
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki