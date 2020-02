Skręcony obelisk wśród fontann. Tak będzie wyglądał pomnik Bitwy Warszawskiej

Gnomon i fontanny

Wskazała, że bardzo ważnym elementem jest również "okrągły, gwiaździsty element wodny". - Może on funkcjonować w różny sposób. Może być suchą płaszczyzną dla umożliwienia organizacji uroczystości państwowych. Całe założenie otaczają półkoliste rodzaje muru, ściany, które nie odgradzają z przestrzeni miasta, ale pozwalają wyróżnić w przestrzeni całe to założenie i wprowadzić elementy narracji i edukacji - mówiła Happach.

Kaznowska doprecyzowała, że wspomniany "element wodny" to rozwiązanie znane z Multimedialnego Parku Fontann. - To jest ekran wodny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dysza wodna tworzy ekran wodny i projektor daje możliwość wyświetlania filmów. Mówimy o pomniku, więc filmy będą miały konkretne, historyczne przesłanie - zaznaczyła.

Jury konkursowe ma jednak pewne zastrzeżenia do zwycięskiej pracy. - Dotyczą one przede wszystkim edukacyjnej części założenia. Powiększenia tej przestrzeni, gdzie edukacyjne elementy mogłyby się znaleźć, przemyślenia zastosowanych elementów wodnych i multimedialnych oraz pogłębienia analizy dotyczącej wkomponowania w kontekst - wskazała Happach.

Rząd dołoży się do pomnika

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zapowiedział współfinansowanie inwestycji przez rząd. - Pewnie podpiszemy porozumienie między ministerstwem a ratuszem co do realizacji. Nie chcemy, żeby jakieś formalno-finansowe problemy w czymkolwiek przeszkadzały - zaznaczył.

Na setną rocznicę?

- My do tej daty podchodzimy dość elastycznie, co nie znaczy, że nie zrobimy wszystkiego, by zmieścić się może nie przed sierpniem, ale w roku obchodów rocznicy. Po rozstrzygnięciu sądów siadamy z autorem pracy do rozmów, weryfikujemy harmonogram, zastanawiamy się nad kosztorysem i analizujemy to z punktu widzenia realizacji, mając na względzie bliskie terminy. Wolimy je przedłużyć, niż z góry założyć, że nie zmieścimy się w ramach tego roku - wyjaśnił.