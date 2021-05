Warszawscy samorządowcy dołączyli do Polski 2050

Pięciu warszawskich samorządowców dołączyło do Polski 2050. Są to: Katarzyna Radzikowska, radna Wilanowa, Donata Rapacka, radna Żoliborza, Magdalena Rogozińska radna Ursynowa, Robert Podpłoński, radny Bemowa, Jacek Wiśnicki, radny osiedla Falenica.

Konferencja była również okazją do oficjalnego przedstawienia odpowiedzialnych za budowę struktur politycznych w Warszawie. Będą to: Anna Radwan-Roehrenschef, socjolożka, założycielka Instytutu In.Europa, Jacek Bartmiński, prawnik, ekspert mazowieckiego oddziału Instytutu Strategie 2050 oraz Paweł Lenarczyk, prawnik i politolog, radny dzielnicy Ursynów. - Polska 2050, w skład którego wchodzi Stowarzyszenie Polska 2050, Instytut Strategie 2050 oraz partia Polska 2050 Szymona Hołowni, rośnie w siłę proporcjonalnie do słupków sondażowych. Nasze poparcie, przekraczające 20 procent to wynik pracy w ramach trzech filarów naszego ruchu. W Sejmie i Senacie reprezentuje nas 7 parlamentarzystów. Instytut Strategie 2050 to także 13 oddziałów regionalnych, jest to obecnie najbardziej rozbudowana struktura think-tanku w Polsce – powiedział Mihał Kobosko.