Policja: wybili szybę i włamali się do restauracji. Na widok funkcjonariuszy udawali, że śpią

Śródmiejscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o włamanie do restauracji i usiłowanie kradzieży. "Wizytę" mężczyzn w lokalu zarejestrowały kamery.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śródmiejscy wywiadowcy zostali powiadomieni przez pracowników ochrony o śladach krwi, stłuczonej szybie i nieproszonych gościach w restauracji.

Policjanci weszli "tą samą drogą"

- Wszystko wskazywało na to, że włamywacze są jeszcze w środku. Policjanci przybyli pod wskazany adres i tą samą drogą co rabusie weszli do lokalu. Tam, przy barze między meblami, na podłodze znaleźli śpiących rzekomo mężczyzn – opisuje Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej komendy.