Prognoza na sylwestrową noc

Temperatura minimalna sięgnie od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1 st. C w centrum, do 0 st. C na Wybrzeżu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na sylwestra w Warszawie

We wtorek nad Warszawą prognozowane jest przejście chłodnego frontu. Pod wieczór oraz w noc sylwestrową na niebie pojawi się sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Podczas świętowania w Warszawie nie będą potrzebne parasole. Wieczorem temperatura sięgnie 3 st. C, o północy 0 st. C, a nad ranem -1 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, który na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami porywy mogą być dość silne i osiągać do 60 km/h.