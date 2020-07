Struzik: rozwalanie takiego województwa przyniesie wszystkim straty

Już w listopadzie Radom może być stolicą mazowieckiego, a Warszawa odrębnym województwem. To drugie podejście PiS-u do kontrowersyjnej zmiany - ma być przeprowadzona szybko, bez specjalnych konsultacji, ekspertyz, wątpliwości, pytań i odpowiedzi. Materiał "Faktów" TVN.

Jak podawaliśmy w czwartek na tvnwarszawa.pl, wrócił temat podziału Mazowsza . Nie jest to nowa propozycja. Podczas konwencji PiS w Siedlcach na początku września ubiegłego roku lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wydzielenie województwa z Warszawą i okolicami. Tłumaczył, że rozwiąże to problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca w obrębie Mazowsza.

Do pomysłu odnieśli się już samorządowcy z Mazowsza i z samej Warszawy. Na czwartkowej konferencji w tej sprawie skomentował to wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. - Naszym zdaniem wyrywanie dzisiaj Warszawy z Mazowsza jest wyrywaniem serca historycznego tego regionu – ocenił. Z podziałem Mazowsza nie zgadza się także marszałek województwa Adam Struzik. Jak wskazał, wprowadzenie go, oznaczałoby między innymi niepotrzebne pomnożenie administracji i straty finansowe.