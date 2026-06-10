Śródmieście Pracownicy płacili na kampanię wyborczą dyrektora pogotowia Artur Węgrzynowicz |

Mazowieckie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego, październik 2026 Źródło wideo: WSPRiTS "Meditrans" Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Karol Bielski od 2016 roku jest dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. Należy także do Polskiego Stronnictwa Ludowego, z list którego regularnie kandyduje w wyborach samorządowych i parlamentarnych - jak dotąd bezskutecznie. Jest też bliskim współpracownikiem Adama Struzika, obecnie wiceprezesa PSL i od 25 lat marszałka województwa mazowieckiego, któremu podlega stołeczne pogotowie ratunkowe. Marszałek Adam Struzik osobiście był zaangażowany w kampanię samorządową Karola Bielskiego, poparł go w spocie wyborczym.

Adam Struzik w czasie kampanii samorządowej w 2024 roku wsparł Karola Bielskiego. Kadr ze spotu wyborczego Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

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