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Śródmieście

Pracownicy płacili na kampanię wyborczą dyrektora pogotowia

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Karol Bielski, kampania samorządowa w 2024 roku
Mazowieckie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego, październik 2026
Źródło wideo: WSPRiTS "Meditrans"
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Pracownicy warszawskiego pogotowia ratunkowego, głównie osoby z kierownictwa finansowały kampanię wyborczą swojego szefa - Karola Bielskiego. Na 14 osób wpłacających pieniądze na jego fundusz wyborczy, 11 to pracownicy Meditransu. Według naszych informatorów, sugerowano im, że dostaną wyższe premie, ale ich część mają przelać na kampanijne konto.
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Karol Bielski od 2016 roku jest dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. Należy także do Polskiego Stronnictwa Ludowego, z list którego regularnie kandyduje w wyborach samorządowych i parlamentarnych - jak dotąd bezskutecznie. Jest też bliskim współpracownikiem Adama Struzika, obecnie wiceprezesa PSL i od 25 lat marszałka województwa mazowieckiego, któremu podlega stołeczne pogotowie ratunkowe. Marszałek Adam Struzik osobiście był zaangażowany w kampanię samorządową Karola Bielskiego, poparł go w spocie wyborczym.

Adam Struzik w czasie kampanii samorządowej w 2024 roku wsparł Karola Bielskiego. Kadr ze spotu wyborczego
Adam Struzik w czasie kampanii samorządowej w 2024 roku wsparł Karola Bielskiego. Kadr ze spotu wyborczego
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
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