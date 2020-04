Nowa Emilia cała w szkle. Miasto szuka partnera, który wyłoży pieniądze

Miasto planuje przywrócić mieszkańcom budynek w "formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem historycznych elementów". Pierwotnie "Emilia" mieściła się u zbiegu Emilii Plater i Świętokrzyskiej, dziś ratusz planuje postawić ją przy parku Świętokrzyskim nieopodal północnego wyjścia z Pałacu Kultury i Nauki.

Konferencje z podziemiu

- Pomimo trudnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, miasto działa i przygotowuje nowe możliwości inwestycyjne. Liczymy na duże zainteresowanie potencjalnych partnerów. Trudno sobie wyobrazić w Warszawie bardziej prestiżową lokalizację do organizacji konferencji i wystaw - twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zwraca też uwagę, że atrakcyjność Nowej Emilii zwiększy wzbogacenie wnętrza budynku o zieleń oraz lokalizacja w otoczeniu parku Świętokrzyskiego w samym sercu miasta.

Inwestycja ma powstać w nowej technologii, jednak - jak zapowiada ratusz - wszystko pod okiem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Ma on zadbać o możliwie najbliższe odwzorowanie pierwotnego wyglądu budynku.

Koszty na barkach prywatnego partnera

Inwestycja powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. - To zakłada, że partner prywatny sfinansuje i zbuduje obiekt, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W tym czasie partner będzie mógł czerpać korzyści z udostępniania części komercyjnej, ale miejska oranżeria, stanowiąca cel publiczny, będzie miała charakter ogólnodostępny - wyjaśnia Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Jak dodaje, harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w drugim kwartale 2021 roku. Samo postępowanie składa się z kilku etapów. - Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczna i technologiczna, ekonomiczna i prawna. W toku negocjacji zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert - tłumaczy Gałecka.

Za trzy lata

Kiedy mieszkańcy będą mogli odwiedzić nową "Emilię"? - Oddanie do użytku przewidziane jest na pierwszą połowę 2023 roku - informuje rzeczniczka.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego ogłosił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Z uwagi na bieżącą sytuację i utrudnienia w działaniu firm okres składania dokumentacji dopuszczającej do postępowania został wydłużony - zainteresowani mają na to czas do 30 czerwca.