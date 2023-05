"Paulinka" nie doczekała odszkodowania za stalinowskie więzienie, prokuratura blokuje wypłatę pieniędzy synom

Była bohaterką Powstania Warszawskiego, po wojnie w czasach stalinowskich doświadczyła piekła prześladowań i więzienia. Kilka lat temu Anna Jakubowska "Paulinka" wystąpiła o zadośćuczynienie za to, co przeszła. Chciała zabezpieczyć w ten sposób synów - jeden jest ciężko chory. Ostatecznej decyzji jednak nie doczekała, zmarła w ubiegłym roku. Prokuratura i sędzia Piotr Schab zaskarżyli wysokość przyznanych jej środków. Sprawa wciąż się toczy. Na jakim jest etapie? Materiał Anny Wilczyńskiej z programu "Polska i Świat".

Na początku Anna Jakubowska "Paulinka" trafiła na Koszykową - do aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, potem na Rakowiecką. Podobnie jak wielu innych uczestników Powstania Warszawskiego. To był 1949 rok. - Wszyscy ci ludzie wierzyli, że uda im się przeżyć i że wreszcie zacznie się ten normalny czas, kiedy będzie można zacząć normalnie żyć i nagle okazało się, że nie, że trafiają w jeszcze gorsze piekło - ocenił Andrzej Komuda, przewodnik Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Miała wspaniałą przeszłość wojenną, była żołnierzem legendarnego batalionu "Zośka" i zachowywała się w czasie Powstania Warszawskiego po bohatersku - mówi o "Paulince" Jacek Taylor, adwokat i przyjaciel. Dopiero w 2021 wystąpiła o zadośćuczynienie za represje, nie dla siebie - dla swoich synów. - Obawiała się o los swojego syna, który jest tak chory, że absolutnie nie nadaje się do żadnej pracy i nie ma właściwie żadnych dochodów, z wyjątkiem jakiejś groszowej renty - tłumaczy Taylor. Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał 9 mln zł. Ostatecznej decyzji "Paulinka" nie dożyła. Wyrok do Sądu Apelacyjnego zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie i sędzia Piotr Schab, ówczesny prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, a później prezes Sądu Apelacyjnego. - Wystąpił (sędzia Schab - red.) w imieniu Skarbu Państwa. Nie domagał się całkowitego odebrania tych pieniędzy, tylko poważnego zmniejszenia tej kwoty - mówi dziennikarz "Gazety Wyborczej" Tomasz Urzykowski, autor artykułów na ten temat.

Kilka dni temu Prokuratura Okręgowa w Warszawie po raz kolejny zakwestionowała wysokość odszkodowania - wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Zdaniem jej pełnomocnika to odwet za poglądy "Paulinki". - Stawała często w obronie podstawowych wartości demokratycznych. Tym samym wypowiadała się przeciwko obecnej władzy - twierdzi Michał Wawrykiewicz, adwokat, pełnomocnik synów Anny Jakubowskiej.

Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego, który przekazał ją Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie. Tu pod koniec zeszłego roku zapadł wyrok, a zadośćuczynienie obniżono do 4 milionów. I właśnie do tego wyroku prokuratura złożyła skargę kasacyjną.

W sierpniu 2022 roku informowaliśmy o tym, że sąd apelacyjny przekazał sprawę do Sądu Najwyższego. - To, co ludzie przeżywali, nie da się tego obliczyć w pieniądzach po prostu. To są straszne przeżycia. Pozostają na całe życie w człowieku i tego się nie da przeliczyć na pieniądze. Nie potrafię powiedzieć, czy to dwa miliony, czy to 30 milionów. Trudno mi powiedzieć – mówiła obecna wówczas w sądzie jedna z powstanek, Anna Stupnicka-Bando.