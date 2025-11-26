"Pasażerka omijała kałużę", potrącił ją tramwaj

Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: WTP

Do potrącenia doszło po godz. 7.30 na przystanku w pobliżu skrzyżowania Marszałkowskiej z Hożą. - Z pierwszych ustaleń wynika, że po wyjściu z tramwaju pasażerka próbowała ominąć kałużę i wtedy doszło do potrącenia - mówi Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Poszkodowana kobieta była przytomna, jest badana przez zespół ratownictwa medycznego. Kilka minut po 8 ruch tramwajów na ulicy Marszałkowskiej został wznowiony, wcześniej składy linii 4, 15, i 16 nie jeździły w kierunku pl. Bankowego.

