Śródmieście

"Pasażerka omijała kałużę", potrącił ją tramwaj

Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: WTP
W wyniku potrącenia kobiety przez tramwaj na ulicy Marszałkowskiej składy kursujące w kierunku placu Bankowego skierowano na objazdy.

Do potrącenia doszło po godz. 7.30 na przystanku w pobliżu skrzyżowania Marszałkowskiej z Hożą. - Z pierwszych ustaleń wynika, że po wyjściu z tramwaju pasażerka próbowała ominąć kałużę i wtedy doszło do potrącenia - mówi Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Poszkodowana kobieta była przytomna, jest badana przez zespół ratownictwa medycznego. Kilka minut po 8 ruch tramwajów na ulicy Marszałkowskiej został wznowiony, wcześniej składy linii 4, 15, i 16 nie jeździły w kierunku pl. Bankowego.

Autorka/Autor: aw

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WTP

Wypadki i kolizje w Warszawie
