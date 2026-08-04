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Pałac Kultury w 1944 roku? Historyczna wpadka na powstańczej koszulce Sławomira Mentzena

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Powstańcza koszulka Sławomira Mentzena z Pałacem Kultury
Godzina "W" w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Sławomir Mentzen, x.com
Niemiecki żołnierz celujący w głowę dziecka, za nimi zrujnowana podczas walk Warszawa, data 1944 rok, a w tle Pałac Kultury i Nauki, którego budowa rozpoczęła się w... 1952 roku. Taki obrazek miał na koszulce Sławomir Mentzen (Konfederacja). Komentujący wytykają posłowi niezgodność historyczną.

"Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zamordowali 200 tysięcy Polaków, w tym tysiące dzieci. Nigdy tego nie zapomnimy!" - napisał w poście opublikowanym na portalu X 1 sierpnia Sławomir Mentzen.

Poseł Konfederacji, członkowie oraz sympatycy jego partii uczcili tego dnia 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed Bramą Brandenburską w Berlinie. Mentzen opublikował na portalu X wideo, na którym widać uczestników zgromadzenia trzymających plakaty z nazwiskami ofiar - dzieci, które zginęły w czasie powstania. Można wyczytać z nich także datę ich śmierci oraz wiek.

Mentzen trzyma w tym czasie race, w oczy rzuca się także wzór jego koszulki z napisem w języku angielskim: "During the warsaw uprising Germans killed 160.000 people. Thounsands of them were children" (podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 tysięcy ludzi. Tysiące z nich to dzieci - red.). Poseł ma taką w kolorze białym, pozostali zgromadzeni - czarne.

"Historia według pana Sławka"

Po publikacji postu wielu komentujących zaczęło wytykać posłowi niezgodność historyczną. Skąd w 1944 roku w krajobrazie walczącej Warszawy wziął się Pałac Kultury i Nauki powstały w latach 50.?

Powstańcza koszulka Sławomira Mentzena z Pałacem Kultury
Powstańcza koszulka Sławomira Mentzena z Pałacem Kultury
Źródło zdjęcia: Sławomir Mentzen, x.com

"Na koszulkach data 1944… i Pałac Kultury, którego budowę rozpoczęto dopiero w 1952. Albo ktoś totalnie nie ogarnia historii, albo mu to kompletnie obojętne (...)" - napisała jedna z komentujących.

"Historia wg pana Sławka: W 1944 Niemcy zburzyli Warszawę, ale na całe szczęście Pałac Kultury, którego budowę skończono w 1955, ocalał" - czytamy z kolei na satyrycznym profilu "Bareja by tego nie wymyślił", pod którym pojawiło się jeszcze więcej prześmiewczych komentarzy.

"Oni sobie takimi pierdołami jak zgodność historyczna swoich 'patriotycznych' głów nie zawracają. Najważniejsze, że 'pamiętają'. Obłęd 2026" - napisała inna osoba.

Kalendarium wydarzeń

A jakie są fakty historyczne? Druga wojna światowa rozpoczęła się niemiecką napaścią 1 września 1939 roku, a Warszawa stała się jednym z głównych celów agresji. Bombardowana przez Luftwaffe, ostrzeliwana przez artylerię, atakowana przez pancerne dywizje Wehrmachtu stolica Polski broniła się cztery tygodnie. 

W kolejnych latach mieszkańcy stanęli w obliczu represji, ograniczeń i ciągłego strachu, które wprowadził okupant.

Zniszczone miasto po bombardowaniu
Zniszczone miasto po bombardowaniu
Źródło zdjęcia: Julien Bryan/Wikipedia

Data związana z Powstaniem Warszawskim to już 1944 rok.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 roku do walki stanęło ok. 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Poległo również około 3,5 tysiąca żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej, którzy we wrześniu 1944 roku przeprawili się przez Wisłę, aby pomóc walczącemu miastu. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Powstaniec przy barykadzie na Nowym Świecie
Powstaniec przy barykadzie na Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Sylwester Braun ps. Kris, Muzeum Warszawy

Historia PKiN

Z kolei historia Pałacu Kultury i Nauki sięga lat 50. Jego budowa rozpoczęła się 1 maja 1952 roku. W pracach uczestniczyło 3,5 tysięcy robotników z Rosji, a sam obiekt miał być "darem narodu radzieckiego dla narodu polskiego". Jego pomysłodawcą był Józef Stalin, a opracowaniem projektu architektonicznego zajął się Lew Rudniew.

Pałac Kultury i Nauki, lata 50. XX wieku. Zdjęcie autorstwa Adolfa Duszka
Pałac Kultury i Nauki, lata 50. XX wieku. Zdjęcie autorstwa Adolfa Duszka
Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Bielany

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został oficjalnie otwarty 21 lipca 1955 roku o godzinie 16:00. Zwiedzającym budynek udostępniono dzień później, 22 lipca 1955 roku

Przez kolejne dekady był świadkiem najważniejszych dla Polski wydarzeń. Choć starszym kojarzy się z komunizmem, od lat jest niekwestionowaną ikoną stolicy. W lipcu świętował swoje 71. urodziny.

Przez kilka dekad PKiN był drugim najwyższym budynkiem Europy - wyższy był tylko gmach Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie.

Budowla ma 46 kondygnacji, w tym dwie podziemne. Wysokość PKiN początkowo wynosiła 230,68 metra. W 1994 roku dodano do iglicy wspornik antenowy, co spowodowało zmianę wysokości do 237 metrów.

Pałac Kultury i Nauki po budowie (lata 1955 - 1961)
Pałac Kultury i Nauki po budowie (lata 1955 - 1961)
Źródło zdjęcia: Zbyszko Siemaszko / NAC

W sylwestra 2000 roku na szczycie Pałacu odsłonięto drugi co do wielkości zegar w Europie.

Średnica każdej z czterech tarcz zegara wynosi 6,3 metra, waga tarczy wraz ze wskazówkami to 450 kilogramów. Długość wskazówki godzinowej wynosi 2,7 metra, a minutowej 3,54 metra. Był to wówczas najwyżej na świecie zamontowany zegar wieżowy.

Na wszystkich tarczach zegara widnieje syrenka warszawska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Sławomir MentzenPowstanie WarszawskieHistoria Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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