Śródmieście

Podmieniona faktura na milion euro

Dyrektor NASK o "setkach tysięcy incydentów rocznie" dotyczących prób oszustwa w sieci
Źródło: TVN24
Wszystko wyglądało wiarygodnie. Faktura dotyczyła prowadzonej współpracy, a jednak coś zaniepokoiło pracownika. Zgłosił sprawę policji. Miał rację, faktura na milion euro była fałszywa. Podmieniony został numer rachunku bankowego do płatności.

Sprawa miała związek ze współpracą polsko-bułgarską w zakresie energetycznym. Do polskiej firmy trafiła faktura na milion euro. Dokument wyglądał wiarygodnie i wpisywał się w prowadzoną działalność, jednak jeden z pracowników nabrał podejrzeń, co do jego autentyczności. Zgłosił się do śródmiejskich policjantów.

Próba międzynarodowego oszustwa

"W wyniku szybkiej analizy ustalili, że faktura została sfałszowana, a cała sytuacja była próbą międzynarodowego oszustwa, polegającą na podszyciu się pod kontrahenta i zmianie rachunku do płatności" - informuje w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. "Dzięki ich działaniom oraz sprawnej współpracy milion euro nie trafił do przestępców. Sprawa ma charakter rozwojowy" - dodaje.

Policja przypomina

  • Zawsze weryfikuj zmianę numeru rachunku bankowego u kontrahenta – najlepiej telefonicznie lub poprzez znany, wcześniej używany kontakt.
  • Nie działaj pod presją czasu – to jedna z najczęstszych metod stosowanych przez oszustów.
  • Sprawdzaj dokładnie adresy e-mail – często różnią się jednym znakiem.
  • Wprowadź w firmie zasadę podwójnej autoryzacji przelewów na wysokie kwoty.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast skontaktuj się z policją.
Włamanie do firmowej poczty, podmieniona faktura i czujny biznesmen

Włamanie do firmowej poczty, podmieniona faktura i czujny biznesmen

Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro

Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maren Winter/Shutterstock

