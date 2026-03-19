Podmieniona faktura na milion euro

Sprawa miała związek ze współpracą polsko-bułgarską w zakresie energetycznym. Do polskiej firmy trafiła faktura na milion euro. Dokument wyglądał wiarygodnie i wpisywał się w prowadzoną działalność, jednak jeden z pracowników nabrał podejrzeń, co do jego autentyczności. Zgłosił się do śródmiejskich policjantów.
Próba międzynarodowego oszustwa
"W wyniku szybkiej analizy ustalili, że faktura została sfałszowana, a cała sytuacja była próbą międzynarodowego oszustwa, polegającą na podszyciu się pod kontrahenta i zmianie rachunku do płatności" - informuje w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. "Dzięki ich działaniom oraz sprawnej współpracy milion euro nie trafił do przestępców. Sprawa ma charakter rozwojowy" - dodaje.
Policja przypomina
- Zawsze weryfikuj zmianę numeru rachunku bankowego u kontrahenta – najlepiej telefonicznie lub poprzez znany, wcześniej używany kontakt.
- Nie działaj pod presją czasu – to jedna z najczęstszych metod stosowanych przez oszustów.
- Sprawdzaj dokładnie adresy e-mail – często różnią się jednym znakiem.
- Wprowadź w firmie zasadę podwójnej autoryzacji przelewów na wysokie kwoty.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast skontaktuj się z policją.
Źródło: tvnwarszawa.pl
