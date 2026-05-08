Oszustwa w Legnicy, wypłaty z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie. Policja szuka osób ze zdjęć
Do oszustw doszło w Legnicy (Dolnośląskie), dwaj mężczyźni stracili w sumie ponad 17 tysięcy złotych.
"W pierwszym przypadku sprawca, po przejęciu konta użytkownika w mediach społecznościowych, rozesłał do jego znajomych wiadomości z prośbą o pilne opłacenie zamówienia, nakłaniając ich do przekazania kodów BLIK. W drugim z kolei oszust wykorzystał ogłoszenie innego użytkownika, który wystawił przedmiot na sprzedaż w sieci. Podał się za kupującego i przesłał fałszywy link do płatności" - poinformowała komisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Pieniądze wypłacone w Warszawie i Żyrardowie
Policjanci ustalili, że pieniądze zdobyte w wyniku oszustw wypłacono następnie w bankomatach przy Placu Konstytucji 6 w Warszawie oraz przy ulicy Okrzei 1 w Żyrardowie.
Policja opublikowała zdjęcia podejrzewanych
Na podstawie zabezpieczonych nagrań wytypowali osoby widoczne na zdjęciach, które mogły pełnić w tych oszustwach rolę tzw. odbieraków.
Zwracają się z apelem do wszystkich, którzy rozpoznają osoby widoczne na zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, o kontakt.
Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.
Wszelkie informacje można przekazywać, powołując się na numer sprawy: WR.183.RSD.148.2026. Osobą prowadzącą postępowanie jest asp. sztab. Joanna Szławieniec, tel. 47 874 15 89, e-mail: joanna.szlawieniec@legnica.wr.policja.gov.pl
