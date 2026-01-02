Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości

Przygotowania do Orszaku Trzech Króli w Warszawie Źródło: TVN24

Tegoroczne hasło orszaków to "Nadzieją się cieszą!". Wywodzi się ono z pochodzącej z XVII w. kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza.

- Nawiązujemy do kończącego się 6 stycznia w Kościele katolickim Roku Jubileuszowego, który przebiegał pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". W związku z tym, w czasie pochodu usłyszymy bardzo wiele nie tylko o zachowaniu ludzkiej nadziei pośród codzienności, ale przede wszystkim o zaufaniu Bogu, Jego miłosierdziu i spotkaniu z Nim w niebie - powiedziała w czasie piątkowej konferencji w Warszawie reżyser wydarzenia Anna Murawska.

- W tym roku orszaki przejdą ulicami 941 miejscowości w Polsce. Przygotowaliśmy 600 tysięcy koron i 150 tysięcy śpiewników z kolędami oraz 200 tysięcy naklejek - poinformował przewodniczący Fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

"Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu – po pokój i pojednanie – będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku" – napisała para prezydencka Marta i Karol Nawroccy w specjalnym przesłaniu do organizatorów i uczestników orszaków.

Orszak Trzech Króli, jak zawsze, będzie składać się z orszaków królów z Azji, Afryki i Europy.

Orszak Trzech Króli w Warszawie

W Warszawie wydarzenie rozpocznie się wędrówką Maryi brzemiennej i Józefa, którzy zgodnie z prawdami ewangelicznymi udali się do Betlejem, aby dać się zapisać podczas spisu ludności zarządzonego przez Cezara Augusta. Wyruszą oni spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie o godz. 11.45 w drogę do stajenki na Placu Zamkowym.

O godz. 12.00 modlitwę "Anioł Pański" poprowadzi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

Pod pomnikiem Kopernika nastąpi musztra rycerzy i wojowników oraz próba orszakowych okrzyków. Do drogi oprócz dwórek i rycerzy będą się szykowali także: azjatyckie smoki, wielbłądy, kolędnicy i pastuszkowie. Zgodnie ze scenariuszem zostaną oni zaatakowani przez diabelskie ordy. Na czele orszaku będzie szedł gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z wesołym turoniem, następnie mali pastuszkowie i aniołki. - W wydarzeniu weźmie udział ok. 400 dzieci, 95 proc. ze szkół prywatnych - powiedziała koordynatorka wydarzenia w stolicy Agnieszka Wichulska.

W trakcie drogi będzie można usłyszeć polskie kolędy.

Przed godz. 13.00 pochód dotrze na plac Zamkowy. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie pokłon trzech królów i złożenie ewangelicznych darów.

Królowie reprezentują ludy na trzech kontynentach, więc zaśpiewają Jezusowi kolędy w swoich rodzimych językach, a następnie złożą pokłon, uznając Jezusa za Króla i Zbawiciela, za Najwyższego Kapłana, ofiarując Mu mirrę – znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło – znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto – dar czystego serca i symbol królewskiej misji.

W rolę króla Europy wcieli się Mariusz Buganik, który jest tatą piątki dzieci. – Poprzez przykład własnego działania uczę i wychowuję moje dzieci do wartości – wyznał w czasie konferencji prasowej.

Króla Azji zagra w tym roku w stolicy urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie – Ericsson Sing, zaś króla Afryki – pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane. Z kolei w postacie Świętej Rodziny wcielą się małżonkowie Magdalena i Paweł Nowiccy, którzy będą ze swoim półtorarocznym synkiem o imieniu Lech.

Orszakowi azjatyckiemu towarzyszyć będą smoki wędrujące tanecznym krokiem. Wraz z orszakiem europejskim maszerować będzie legion rzymski, z kolei przed orszakiem afrykańskim ujrzymy karawanę wielbłądów. Za dworzanami, rycerzami i wojownikami będzie jechał pojazd królewski z Kacprem XVI, królem Europy, Melchiorem XVI, królem Azji, i Baltazarem XVI, królem Afryki.

Po oddaniu hołdu Nowonarodzonemu Jezusowi obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi".

Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie przygotowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. – Wystąpi m.in. zespół Trebunie Tutki, dwa chóry: Cantores Minores (Archikatedralny Chór Męski Archikatedry Warszawskiej) i Vistula Ensemble (złożony ze studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie) oraz Justyna Jędrusik & Sąsiedzi, czyli zespół złożony z solistki, wiolonczelisty i kontrabasisty. – poinformował dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II Jakub Siekierzyński.

Jak zaznaczył dyrektor Centrum Michał Senk, "kolędowanie łączy ludzi, buduje wspólnotę i pomaga przeżywać radość w przestrzeni publicznej".

Zwrócił uwagę, że tekst kolęd i pastorałek niesie w sobie „proste, ale jednocześnie bardzo głębokie przesłanie nadziei, pokoju i miłości. Są mocno aktualne teraz, kiedy pomimo radości płynącej ze świąt Bożego Narodzenia w wielu z nas jest jednak pewien niepokój związany z otaczającą nas rzeczywistością”.

W ubiegłym roku w orszakach w Polsce wzięło udział dwa miliony osób.

Nie tylko w Polsce

W Europie Orszak Trzech Króli zorganizowano w Anglii, Austrii, Francji, Niemczech, Rumunii, Słowenii, Szkocji, Ukrainie, Włoszech i na Węgrzech. Orszaki gościły także w wielu państwach afrykańskich, tj. w Czadzie, Kamerunie, Nigerii, Republice Demokratycznej Konga, Republice Środkowej Afryki, Rwandzie i Zambii. Barwne korowody wędrowały również w krajach Ameryki Północnej i Południowej, w tym w USA, Ekwadorze, Kolumbii, Wenezueli oraz na Kubie. W Azji odbył się Orszak w Kazachstanie.

