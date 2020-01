Orszak Trzech Króli po raz 12. "Wprowadziliśmy dużo nowych elementów"

Trasa i atrakcje

W Warszawie tradycyjnie orszak wyruszy z placu Zamkowego, następnie przejdzie przez Krakowskie Przedmieście oraz Królewską i dotrze do placu Piłsudskiego. O godzinie 12 kardynał Kazimierz Nycz przeprowadzi modlitwę Anioł Pański, po której zostanie przeczytany fragment Ewangelii o wędrówce Trzech Mędrców za Gwiazdą do Betlejem.

Zbiórka charytatywna

- Łączy wszystkich. To nie jest wydarzenie o charakterze tylko religijnym. Orszak jest dla tych, którzy mają dzieci, i tych którzy ich nie posiadają. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią śpiewać kolędy – mówi aktor.

Utrudnienia w ruchu

Od godziny 11.30 do 13 wyłączona z ruchu kołowego będzie Królewska na odcinku od placu Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia, a także plac Piłsudskiego na odcinku od Królewskiej do Ossolińskich. Jadący Królewską będą mogli dojechać tylko do Pasażu Niżyńskiego, natomiast z Wierzbowej będzie można pojechać do Focha.