Odwołano debatę na Uniwersytecie Warszawskim. Zaproszeni politycy zaskoczeni, uczelnia się tłumaczy

Debata odwołana na godzinę przed wydarzeniem

- Godzina 15.45, 7 października. Tutaj, w tej sali miała odbyć się debata zapowiadana od dwóch tygodni pomiędzy mną a ministrem Kaletą. Nie wiem, co się stało. Spróbuję się dowiedzieć, ponieważ odeszło bardzo wielu studentów z kwitkiem, a jak państwo możecie zobaczyć, debata została odwołana - mówi w krótkim wideo opublikowanym na X Pociej. - Nie wiem, czy to lęk przed konfrontacją, czy to są jakieś inne powody, ale będę tego dociekał. Ja specjalnie przyjechałem tutaj, przerwałem swoją pracę po to, żeby spotkać się ze studentami. Tak się nie robi - dodał.