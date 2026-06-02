Śródmieście Nowy zespół w stołecznym ratuszu. Ma rozwiązać problem dzików Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Dziki na terenie świetlicy na Mokotowie Źródło wideo: Daria/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Według danych leśników w Warszawie żyją trzy tysiące dzików. W tym roku uczestniczyły w ponad 120 niebezpiecznych zdarzeniach. W ostatnich latach są coraz częściej widywane na osiedlach, placach zabaw, boiskach czy w pobliżu szkół i przedszkoli.

Gdy pojawiają się w nieodpowiednim miejscu, gdzie nie jest możliwe ich przepłoszenie, są uśmiercane. Ta praktyka powoduje jednak liczne protesty.

Urzędnicy tłumaczą, że nie ma alternatywy, ponieważ Warszawa wchodzi w skład obszarów objętych ograniczeniami afrykańskiego pomoru świń, co wyklucza obecnie możliwość odławiania zwierząt i wywiezienia ich. "Dotychczas stosowane alternatywne rozwiązania, jak środki zapachowe czy odstraszanie hukowe okazują się mało skuteczne lub niemożliwe do wdrożenia na szeroką skalę w mieście" - przyznają.

Stołeczny ratusz informuje, że w obliczu rosnącej liczby zgłoszeń o incydentach od mieszkańców i instytucji konieczne jest wypracowanie skutecznych, ale i akceptowalnych społecznie rozwiązań.

Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Nowy zespół w stołecznym ratuszu

Ich wypracowaniem zajmie się nowo powołany zespół ds. dzikich zwierząt na terenie Warszawy. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się 25 maja. Przewodniczącą zespołu została Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

- Dzikie zwierzęta są częścią miejskiego ekosystemu, ale ich obecność w gęsto zabudowanej przestrzeni rodzi coraz więcej wyzwań. Dlatego powołaliśmy zespół, który połączy wiedzę naukowców, praktyków i przedstawicieli różnych środowisk. Chcemy wspólnie wypracować rekomendacje, które pozwolą lepiej godzić potrzeby mieszkańców z ochroną przyrody, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa publicznego i dobrostanu zwierząt - zapowiada Młochowska, cytowana w komunikacie ratusza.

W skład zespołu weszło ponad 20 osób. To między innymi przedstawicielki Rady Warszawy, Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony zwierząt, eksperci i naukowcy reprezentujący Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Kampinoski Park Narodowy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polską Akademię Nauk.

Dodatkowo w zespole będą obecni także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym biur i jednostek miejskich, a także służb porządkowych i łowieckich.

Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie Dziki pojawiły się na placu zabaw na Bemowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dziki pojawiły się na placu zabaw na Bemowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dziki pojawiły się na placu zabaw na Bemowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dziki pojawiły się na placu zabaw na Bemowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dziki pojawiły się na placu zabaw na Bemowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Dziki pojawiły się na placu zabaw na Bemowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Zadania zespołu ds. dzikich zwierząt

Ratusz zapowiada, że jednym z głównych zadań zespołu będzie "prowadzenie analiz opartych na wiedzy naukowej i wiarygodnych danych dotyczących przyczyn oraz skutków zasiedlania terenów miejskich przez dzikie zwierzęta".

Kolejnym zadaniem będzie opracowanie rozwiązań ograniczających konflikty wynikające ze współistnienia ludzi i dzikich zwierząt oraz przygotowaniem rekomendacji dotyczących harmonijnego korzystania ze wspólnej przestrzeni.

Ratusz oczekuje, że eksperci zaproponują działania, które uwzględnią kwestie bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska przyrodniczego, dobrostanu zwierząt oraz oczekiwania mieszkańców Warszawy.

Protest przeciwko odłowowi dzików Protest przeciwko odłowowi dzików Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Protest przeciwko odłowowi dzików Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Protest przeciwko odłowowi dzików Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Protest przeciwko odłowowi dzików Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Protest przeciwko odłowowi dzików Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Protest przeciwko odłowowi dzików Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

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