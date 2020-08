Nowa Emilia coraz bliżej

Pięć firm zgłosiło się w przetargu na wybudowanie i poprowadzenie Nowego Pawilonu Emilia, który ma stanąć przy Pałacu Kultury i Nauki. Ratusz poinformował też, że obiekt ma zostać oddany do użytku za trzy lata, choć wcześniej urzędnicy zapowiadali jego otwarcie na 2020 rok.

Na początku kwietnia Warszawa ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wybuduje i poprowadzi Nowy Pawilon Emilia. Z powodu pandemii termin składania ofert został jednak wydłużony do 17 sierpnia. Jak poinformował ratusz, w sumie ofert złożyło pięć firm. Są to: Warbud PPP 1 , Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2, Budimex C, "Fort Traugutta" i NDI Projekt 102.