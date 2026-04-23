Śródmieście Nocne porządki na moście pieszo-rowerowym. Usuwają ślady po hamowaniu

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę widziana z drona

"Skąd najpiękniej widać panoramę Warszawy? Na przykład z mostu pieszo-rowerowego. Także nocą, co sprawdziliśmy na własne oczy, bo w tym tygodniu właśnie o tej porze odbywa się czyszczenie nawierzchni" - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Zarząd Oczyszczania Miasta.

Chodzi o ciemne ślady widoczne na jasnej posadce mostu, które powstały w wyniku ostrego hamowania rowerami czy hulajnogami.

"Most to kolejne miejsce, które regularnie myjemy - obok Placu Pięciu Rogów, Chmielnej, Świętokrzyskiej, Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu, Dw. Centralnego, przejść podziemnych itd. itd."- napisał ZOM.

Most na Pragę

Pierwsze prace na budowie mostu rozpoczęły się w styczniu 2022 roku. Przeprawa przez Wisłę została otwarta w marcu 2024 roku.

Kładka rozciąga się na długości 452 metrów i pod tym względem stał się jedną z najdłuższych tego typu przepraw na świecie. Jest dłuższy o 127 metrów od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie wynosi 6,9 metra, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 metra.