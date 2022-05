Tłumy na Nocy Muzeów. Kolejka do Belwederu miała ponad sto metrów

Nocy Muzeów nie mogło się już doczekać troje mieszkańców Piaseczna, którzy stali w kolejce do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Powiedziel, że przed pandemią regularnie brali udział w tym wydarzeniu. Podkreślali, że to piękne miejsce, a Noc Muzeów to idealny moment na zwiedzanie, bo na co dzień nie mają na to czasu. Z kolei pan Bogdan w kolejce do POLIN z kilkunastoletnim synem. Wcześniej razem byli na Pawiaku i w Ministerstwie Sprawiedliwości.