Śródmieście Zmarła Krystyna Ossowska-Cypryk. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim Oprac. Katarzyna Kędra

W wieku 100 lat odeszła Krystyna Ossowska-Cypryk, sanitariuszka w śródmiejskim obwodzie AK podczas Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 6 kwietnia na wieczną wartę odeszła Pani Krystyna Ossowska-Cypryk” - poinformowało MPW na Facebooku.

Jak wynika z biogramu zamieszczonego na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, Krystyna Ossowska urodziła się 19 maja 1925 roku. Przed wojną była uczennicą żeńskiej szkoły Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jaworkówny przy ulicy Wiejskiej. Podczas niemieckiej okupacji kontynuowała naukę na tajnych kompletach i w oficjalnej zawodowej szkole chemicznej przy ulicy Chmielnej. Maturę zdała tuż przed wybuchem Powstania, w ramach tajnego nauczania.

Służba w Powstaniu Warszawskim

W Powstaniu pełniła służbę w I Obwodzie "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - WSSpoł. (Wojskowa Służba Społeczna). Najpierw była sanitariuszką w powstańczym szpitalu na Placu Trzech Krzyży, w Instytucie Głuchoniemych, potem pełniła funkcję łączniczki. Po zbombardowaniu Prudentialu i Banku PKO przy ulicy Jasnej od 16 sierpnia do 10 września 1944 roku pełniła służbę w stołówce na ulicy Górskiego 4, gdzie żywili się zarówno powstańcy, jak i ludność cywilna, a od 11 września do 2 października - na ulicy Złotej 8.

Sylwester "Kris" Braun, wybuch pocisku w gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential, 28.08.1944 Źródło: Muzeum Warszawy

Po wojnie - w 1951 roku - skończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1962-66 odbyła studia doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1970 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z dziedziny mikrobiologii powietrza.

W 1967 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Inżynierii Środowiska WISiW PW jako starszy asystent naukowo-techniczny, a od 1973 roku adiunkt naukowo-badawczy. Po przejściu na emeryturę w 1990 roku przez wiele lat pracowała na część etatu jako starszy specjalista w Zakładzie Biologii Sanitarnej PW.