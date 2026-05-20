Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Naprawa torów na Placu Zbawiciela. Tramwaje pojadą zmienioną trasą

|
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
W związku z koniecznością naprawy przejazdu na Placu Zbawiciela, w weekend niektóre linie tramwajowe zostaną skierowane na objazd. W niedzielę prace będą realizowane również na ulicy Andersa.

W najbliższy weekend 23 i 24 maja tramwajarze będą naprawiać fragment toru po południowej stronie Placu Zbawiciela - w rejonie przejścia dla pieszych. Tramwaje nie będą kursowały Marszałkowską i Puławską na odcinku od Goworka do Placu Zbawiciela. Natomiast przejście przez tory po stronie kościoła będzie czasowo przesunięte.

Tramwaje na objazdach

"Przeprowadzenie remontu torowiska przy Pl. Zbawiciela jest konieczne z uwagi na inne, zaplanowane w tym roku prace. W połowie czerwca Veolia rozpocznie remont magistrali ciepłowniczej. W związku z tym przez kilka miesięcy tramwaje nie będą kursować sąsiednią Aleją Niepodległości. Objazd będzie prowadził Puławską i Marszałkowską. Trasa ta musi być więc gotowa na znacznie większe obciążenie" - tłumaczy stołeczny ratusz.

Na swoje trasy nie wyjadą tramwaje linii 14 i 18, a trasa linii 31 zostanie wydłużona do Metra Wilanowska (tramwaje nie będą kończyły kursów przy stacji metra Wierzbno). Zmieni się trasa linii 33. Z Alei Niepodległości tramwaje zostaną skierowane na pętlę Banacha ulicami Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką.

Składy linii 4, 10, 11 i 16 ominą wyłączony z ruchu tramwajowego odcinek ulicy Marszałkowskiej przejeżdżając Aleją Niepodległości, Rakowiecką i Puławską, z której wjadą na swoje stałe trasy. Taką możliwość daje oddany w grudniu zeszłego roku odcinek trasy na ulicy Rakowieckiej.

Prace na Andersa

Z kolei w niedzielę będzie wymieniana zwrotnica po północnej stronie węzła Andersa i Stawki. Tego dnia tramwaje nie pojadą krótkim odcinkiem ulicy Andersa pomiędzy Międzyparkową a Muranowską. Czasowo zamknięte będzie przejście przez tory po północnej stronie (na wysokości budynku Intraco).

Zmienią się trasy linii 15 i 36. Tramwaje linii 15 wyruszą z pętli Metro Marymont, a nie z pętli Marymont-Potok. Zarówno "piętnastka", jak i linia turystyczna 36 będą jeździły ulicami Słowackiego, Popiełuszki, Aleją Jana Pawła II i Stawki do swoich stałych tras. Swojej trasy nie zmieni linia 6, która dalej będzie obsługiwać Międzyparkową i Mickiewicza.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
Okolice
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
Wywiad - Peter Magyar
Magyar o Polsce: to było moje osobiste życzenie
TVN24
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
TVN24
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
TVN24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Pentagon o żołnierzach USA w Europie. Jest oświadczenie
TVN24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
TVN24
Marcin Romanowski
"Są znaki". Magyar o ucieczce Romanowskiego
Adam Styczek
warszawa samochody auta ulica
Nowa marka aut na polskich drogach? "To może być impuls"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
TVN24
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
FAŁSZ"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
kostnica autopsja shutterstock_535755880
Z sekcji zwłok do muzeum. Rodziny nic nie wiedziały
TVN24
W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
Manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy
Śródmieście
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
TVN24
Premier Węgier Peter Magyar w Warszawie
Najpierw Kraków, później Warszawa i zaskoczenie
Filip Czerwiński
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Suma opadów deszczu do środowego wieczora
Tu deszcz w burzach może być ulewny
METEO
Rozmowa Piaseckiego - Janusz Reiter
Były ambasador w USA: amerykańska obecność będzie malała, a nie rosła
Kuba Koprzywa
Trwają prace na skrzyżowaniu Goworka i Puławskiej
Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać
Piotr Bakalarski
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
TVN24
9 min
pc
Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
TVN24
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
Ataki powietrzne na dżihadystów
"Wyeliminowani na polu walki". Armia o wspólnych nalotach z siłami USA
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn potentata odzieżowego wpłacił ogromną kaucję. Chodzi o zabójstwo ojca
TVN24
2026-05-19T144002Z_1_LWD186319052026RP1_RTRWNEV_C_1863-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-FLOTILLA-TURKEY-SHOTS-0002
Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"
TVN24
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Tomasz Sakiewicz
Ucieczka Ziobry do USA. Sakiewicz ma dziś zeznawać
TVN24
8 min
pc
Wydanie z 19.05.2026
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki