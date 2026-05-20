Naprawa torów na Placu Zbawiciela. Tramwaje pojadą zmienioną trasą

Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta

W najbliższy weekend 23 i 24 maja tramwajarze będą naprawiać fragment toru po południowej stronie Placu Zbawiciela - w rejonie przejścia dla pieszych. Tramwaje nie będą kursowały Marszałkowską i Puławską na odcinku od Goworka do Placu Zbawiciela. Natomiast przejście przez tory po stronie kościoła będzie czasowo przesunięte.

Tramwaje na objazdach

"Przeprowadzenie remontu torowiska przy Pl. Zbawiciela jest konieczne z uwagi na inne, zaplanowane w tym roku prace. W połowie czerwca Veolia rozpocznie remont magistrali ciepłowniczej. W związku z tym przez kilka miesięcy tramwaje nie będą kursować sąsiednią Aleją Niepodległości. Objazd będzie prowadził Puławską i Marszałkowską. Trasa ta musi być więc gotowa na znacznie większe obciążenie" - tłumaczy stołeczny ratusz.

Na swoje trasy nie wyjadą tramwaje linii 14 i 18, a trasa linii 31 zostanie wydłużona do Metra Wilanowska (tramwaje nie będą kończyły kursów przy stacji metra Wierzbno). Zmieni się trasa linii 33. Z Alei Niepodległości tramwaje zostaną skierowane na pętlę Banacha ulicami Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką.

Składy linii 4, 10, 11 i 16 ominą wyłączony z ruchu tramwajowego odcinek ulicy Marszałkowskiej przejeżdżając Aleją Niepodległości, Rakowiecką i Puławską, z której wjadą na swoje stałe trasy. Taką możliwość daje oddany w grudniu zeszłego roku odcinek trasy na ulicy Rakowieckiej.

Prace na Andersa

Z kolei w niedzielę będzie wymieniana zwrotnica po północnej stronie węzła Andersa i Stawki. Tego dnia tramwaje nie pojadą krótkim odcinkiem ulicy Andersa pomiędzy Międzyparkową a Muranowską. Czasowo zamknięte będzie przejście przez tory po północnej stronie (na wysokości budynku Intraco).

Zmienią się trasy linii 15 i 36. Tramwaje linii 15 wyruszą z pętli Metro Marymont, a nie z pętli Marymont-Potok. Zarówno "piętnastka", jak i linia turystyczna 36 będą jeździły ulicami Słowackiego, Popiełuszki, Aleją Jana Pawła II i Stawki do swoich stałych tras. Swojej trasy nie zmieni linia 6, która dalej będzie obsługiwać Międzyparkową i Mickiewicza.