Oszukanych mogło zostać kilka tysięcy klientów. Akcja w klubach nocnych, 400 zarzutów dla 22 zatrzymanych

Z ustaleń śledczych wynika, że w 22 klubach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Sopocie, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy i Zakopanem dochodziło do popełniania przestępstw na szkodę klientów. Zatrzymano w sumie 22 osoby, oszukanych mogło zostać nawet kilka tysięcy klientów.

400 zarzutów

- Podczas akcji, w której udział wzięło ponad 500 funkcjonariuszy zatrzymano 22 osoby i zabezpieczono ogromne ilości dokumentacji, dyski z monitoringiem, serwery i inne. Zabezpieczono także należące do podejrzanych mienie warte ponad 1,2 miliona złotych. Łącznie podejrzanym przedstawiono blisko 400 zarzutów - wyliczyła rzeczniczka.

Dodała też, że akcja była efektem wielomiesięcznej pracy policjantów z zarządu w Krakowie, Poznaniu i Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, ściśle współpracujących z innymi komórkami CBŚP i komend wojewódzkich policji, funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (Krajowa Administracja Skarbowa).

Wszystkie czynności były wykonywane pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. - Ogromne zaangażowanie, drobiazgowa weryfikacja informacji i dokumentów pozwoliła na zgromadzenie materiału dowodowego i rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mogli działać na terenie wielu polskich miast - opisała Jurkiewicz.

Stracili od kilku tysięcy do nawet miliona złotych

Podkreśliła też, że wykonane czynności potwierdziły przypuszczenia śledczych, "że w 22 klubach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Sopocie, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy i Zakopanym dochodziło do popełniania przestępstw na szkodę klientów". - Z ustaleń wynika, że najprawdopodobniej do napojów dodawano klientom niedozwolone substancje, które powodowały ograniczone możliwości psychofizyczne tych osób. Dotychczas śledczy ustalili, że oszukanych mogło zostać nawet kilka tysięcy klientów, w tym cudzoziemcy, którzy stracili od kilku tysięcy złotych do nawet miliona złotych - wyliczyła rzeczniczka.