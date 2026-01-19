Ministra pyta wojewodę czy czynności podejmowane przez samorząd są zgodne z prawem

Marta Cienkowska ministrą kultury i dziedzictwa narodowego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Muzeum Literatury w Warszawie jest współprowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organizatora za zgodą współprowadzącego.

"Jako ministra kultury odpowiadam za to, by instytucje kultury w Polsce były zarządzane uczciwie, przejrzyście i zgodnie z prawem - bez zakulisowych decyzji i omijania procedur. W sytuacji, w której instytucję kultury prowadzi wspólnie państwo i samorząd, decyzje o jej przyszłości muszą być podejmowane wspólnie. Moja zgoda na powołanie dyrektora jest obowiązkiem wynikającym z prawa. Jej pominięcie nie jest różnicą zdań, tylko złamaniem zasad" - napisała w poniedziałek Cienkowska na platformie X.

Jako ministra kultury odpowiadam za to, by instytucje kultury w Polsce były zarządzane uczciwie, przejrzyście i zgodnie z prawem - bez zakulisowych decyzji i omijania procedur.



W sytuacji, w której instytucję kultury prowadzi wspólnie państwo i samorząd, decyzje o jej… — Marta Cienkowska (@MartaCienkowska) January 19, 2026 Rozwiń

Przegrała konkurs, została dyrektorką

Konkurs na dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zarząd województwa ogłosił we wrześniu 2024 r. Wygrała go Agnieszka Celeda, dziennikarka kulturalna, była szefowa redakcji kulturalnej Polskiego Radia i dyrektorka Biura Kultury i Dziedzictwa w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. W II turze głosowania otrzymała 6 z 11 głosów. Jej konkurentka Beata Michalec, warszawska radna z klubu Koalicji Obywatelskiej, wicedyrektorka Muzeum Niepodległości, dostała o jeden głos mniej.

Mimo to w styczniu 2025 r. zarząd województwa powołał na pełniącą obowiązki dyrektora Beatę Michalec, a nie Agnieszkę Celedę. 5 grudnia komisja konkursowa zabrała się ponownie, by wybrać dyrektora. Nowy konkurs wygrała Beata Michalec. Jednak w ocenie MKiDN "konkurs, który Biuro Prasowe pana Marszałka nazywa »rzetelnym«, »otwartym«, »konkurencyjnym« i »transparentnym«, od początku budził wątpliwości – już na etapie powoływania składu komisji konkursowej" - powiedział wówczas Piotr Jędrzejowski z Centrum Informacyjnego MKiDN. Ministerstwo nie zgodziło się więc na powołanie Michalec. Mimo to zarząd województwa 23 grudnia 2025 r. powołał ją na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na siedem lat.

Ministra pyta wojewodę czy czynności podejmowane przez samorząd są zgodne z prawem

Prośba do wojewody o zajęcie stanowiska

Resort analizuje teraz możliwości podjęcia stosownych działań formalnoprawnych, może np. wypowiedzieć umowę o współprowadzeniu muzeum.

Muzeum Literatury w Warszawie Źródło: Albert Zawada/PAP

W poniedziałek Marta Cienkowska poinformowała, że zwróciła się do wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego z prośbą o zajęcie stanowiska, czy czynności podejmowane przez samorząd są zgodne z prawem oraz czy wymagają podjęcia działań nadzorczych. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa o tym, czy uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna, orzeka wojewoda.

OGLĄDAJ: TVN24 HD