Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają

W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Warszawa przygotowuje się na mroźne dni. W pobliżu węzłów przesiadkowych pojawią się namioty z gorącymi napojami, w których warszawiacy będą mogli się ogrzać. - Wszystkie służby pracują pełną parą - zapewnił po spotkaniu sztabu kryzysowego prezydent stolicy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, po spotkaniu sztabu kryzysowego w związku z mrozami, poinformował, że podjął decyzję o postawieniu namiotów z ciepłą herbatą przy ważnych węzłach przesiadkowych. Zdecydował też o monitoringu bezpieczeństwa na ciekach wodnych.

Podkreślił, że dla osób w kryzysie bezdomności są przygotowane miejsca w noclegowniach, miasto jest w stanie przygotować dodatkowe, gdyby była taka konieczność.

Namioty przy węzłach przesiadkowych

Rafał Trzaskowski przekazał, że podjął decyzję o wystawieniu namiotów w ważnych miejscach miasta - węzłach przesiadkowych, żeby warszawiacy mogli się ogrzać i napić gorącej herbaty. Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to tych punktów będzie więcej. Namioty zapewnią strażacy, a herbatę - Wodociągi Warszawskie.

W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie

Namioty będą stały przy stacji metra Centrum, na rondzie Wiatraczna - między ulicą Grochowską a Aleją Waszyngtona, przy skrzyżowaniu z Aleją "Solidarności" z Targową, przy stacji metra Wilanowska, na skrzyżowaniu Marymonckiej i Żeromskiego - w rejonie Metra Słodowiec.

Lokalizacja namiotów z gorącymi napojami
Lokalizacja namiotów z gorącymi napojami
Źródło: UM Warszawa

Pierwsze namioty stanęły już w piątek. W sobotę i w niedzielę mają funkcjonować od 10.00 do 18.00, od poniedziałku do odwołania codziennie od 6.00 do 18.00. - Wszystkie służby pracują pełną parą - podkreślił Trzaskowski.

Prezydent zapowiedział, że jeżeli zajdzie konieczności, to będą uruchamiane dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. - Wysyłamy też dodatkowe autobusy, aby ludzie na przykład w kryzysie bezdomności mogli się w nich ogrzać. Reagujemy na bieżąco - zapewnił.

W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie
Klatka kluczowa-147454
Arleta Unton-Pyziołek o mroźnym początku stycznia
Źródło: TVN24

Komunikacja miejska

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego przekazała, że autobusy linii przyśpieszonych nie będą się zatrzymywały na każdym przystanku, jak to było podczas wcześniejszych mroźnych zim. - Rozważaliśmy i analizowaliśmy tą sytuację, którą rzeczywiście wiele lat temu w sytuacji akcji zimowej uruchamialiśmy. Po analizie podjęliśmy decyzję, że nie robimy tego w tym roku - powiedziała.

Zaznaczyła, że powodów jest kilka, po pierwsze linii przyśpieszonych jest teraz dużo mniej, niż kilka lat temu, ponieważ część z nich została zastąpiona nowymi liniami tramwajowymi i metrem. - Po drugie statystyki pokazywały, że zatrzymywanie się autobusów linii przyspieszonych na każdym przystanku linii zwykłych powodowało opóźnienie i skutkowało większym problemem dla pasażerów oczekujących na kolejnych przystankach, na dalszej trasie przejazdu - wyjaśniał Strzegowska.

Podkreśliła, że nie ma problemów z przejezdnością dróg i punktualność autobusów jest zachowana.

Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Bez koksowników

Rafał Trzaskowski pytany, czy na stołecznych ulicach staną koksowniki, odpowiedział, że zamiast koksowników, które przyczyniają się do powiększenia smogu, staną namioty.

- Największy problem smogowy mamy wtedy, kiedy są niskie temperatury i brak wiatru. Mimo że sytuacja w Warszawie poprawiła się radykalnie - zlikwidowaliśmy ponad 80 procent tzw. kopciuchów, mamy najlepszy system mierzenia smogu w Polsce i nie chcemy tego problemu powiększać. Stąd decyzja, żeby wystawić namioty, a nie koksowniki, które przyczyniają się do powiększenia smogu w mieście - wyjaśnił prezydent stolicy.

Na Mazowszu obowiązuje uchwała antysmogowa, która m.in. całkowicie zakazuje spalania węgla kamiennego i paliw stałych z niego wytwarzanych w piecach i kominkach. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyjaśnił jednak, że nie dotyczy ona koksowników, ognisk czy przenośnych grilli.

"Przepisy uchwały antysmogowej dotyczą spalania paliw, które jest związane z eksploatacją stacjonarnej instalacji (np. kotły, piece, kominki). Koksowniki, podobnie jak ogniska czy przenośne grille nie są takimi urządzeniami, wobec czego przepisy uchwały antysmogowej ich nie dotyczą" - przekazał urząd.

W piątek na większości punktów pomiarowych stan powietrza w Warszawie określany jest jako dobry. 

Namiot z gorącymi napojami w centrum
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Namiot z gorącymi napojami w centrum
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
METEO
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
METEO

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie

Udostępnij:
TAGI:
pogoda
Czytaj także:
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
Praga Południe
Zderzenie trzech aut na S2
Zablokowane pasy, ranna kobieta i korek na S2
Ursynów
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
Śródmieście
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
TVN24
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
Okolice
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
Śródmieście
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
Okolice
Ogólnopolski protest rolników w Warszawie
Rolnicy protestowali w Warszawie. "Spodziewamy się najgorszego"
Śródmieście
Karolina Bober została zastępczynią prezydenta Warszawy
Jest nowa zastępczyni prezydenta Warszawy
Śródmieście
Starszy sierżant Jacek Kordalski i sierżant Dawid Stępka pomogli mężczyźnie, który doznał udaru
Auto było dziwnie zaparkowane, kierowca nie reagował
Okolice
Wypadek w miejscowości Ligówko
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych
Okolice
Mefedron zabezpieczony w mieszkaniu 26-latka
W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu
Białołęka
Tablice rejestracyjne
Kradł tablice, by nie płacić za paliwo
Okolice
Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Nowy gatunek w Kampinoskim Parku Narodowym
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
Okolice
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
TVN24
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków
Okolice
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
Praga Północ
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. "Kluczowa rola" oskarżonej
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 24-latka
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
Praga Północ
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Ogień wydostawał się z okien, strażacy ewakuowali kobietę
Ursus
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
Okolice
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł
Żoliborz
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
Wola
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Praga Północ
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Wrócił fotoradar rekordzista. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
Ursus
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty
Okolice
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
Mokotów
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki