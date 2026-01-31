"Jeżdżę autobusem, tramwajami albo kładę się na śniegu i śpię"

Porywy wiatru i silny mróz. Jak radzą sobie osoby w kryzysie bezdomności? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reporter TVN24 Jan Piotrowski w sobotę po godzinie 10 był w centrum, gdzie temperatura wskazuje -13 stopni Celsjusza, ale odczuwalna może być znacznie niższa, nawet do -20 stopni Celsjusza. Niedaleko stacji metra Centrum ustawiony jest jeden z namiotów, w którym można się ogrzać, napić gorącej kawy lub herbaty. Reporter rozmawiał z jedną z osób, która z niego korzysta.

"Jeżeliby nie ten namiot, to nie wiem, czy bym nie zamarzł"

- Jestem w kryzysie bezdomności. Jeżeliby nie ten namiot, to nie wiem, czy bym nie zamarzł - przyznał mężczyzna. - Ja z rana tutaj przychodzę, oni tutaj stoją i oni zawsze poczęstują ciepłą kawą, herbatą. Do wyboru, do koloru. Naprawdę super inicjatywa - dodał.

Według mężczyzny jest wiele miejsc w Warszawie, gdzie można szukać pomocy: przebrać się, czy wykąpać lub przenocować. - Wiele razy jesteśmy kontrolowani przez policję, ponieważ jako osoby bezdomne jesteśmy rozpoznawalni i czepia się nas policja. Ja nie wiem dlaczego. Nic złego nie robię - ocenił.

W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 17 PSP w Warszawie

Jak udaje mu się przetrwać noc przy tak niskich temperaturach? - Jeżdżę tym autobusem, który jeździ całą noc. Albo jeżdżę tramwajami albo kładę się na śniegu i śpię - przyznał.

Zapytany o to, czy ktoś często reaguje, odpowiedział: - Raczej jest znieczulica. Są ludzie, którzy sami z siebie mają dobre serce. Przychodzą, rzucą jakieś tak kilka złotych, czy kupią jedzenie. Z jedzeniem nie ma problemów w Warszawie.

Namioty rozstawione przez miasto znajdują się przy stacji metra Centrum, na rondzie Wiatraczna - między ulicą Grochowską a Aleją Waszyngtona, przy skrzyżowaniu z Aleją "Solidarności" z Targową, przy stacji metra Wilanowska, na skrzyżowaniu Marymonckiej i Żeromskiego - w rejonie Metra Słodowiec.

Lokalizacja namiotów z gorącymi napojami Źródło: UM Warszawa

- Dwie najbliższe noce będą bardzo zimne, przede wszystkim na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Łagodniej te noce będą wyglądać na zachodzie i na południu. W tej chwili na południu mamy tylko -3 stopnie, ale już na północy mamy -17, -18, miejscami około -20. Te dwie nadchodzące noce będą szalenie zimne na północnym wschodzie - mówiła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek na antenie TVN24.

"Nadchodzące noce będą szalenie zimne". Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o nadchodzącym mrozie Źródło: TVN24

W kolejnych dniach mróz, który w sobotę znajduje się w północno-wschodniej Polsce, będzie tłoczony w głąb Polski.