Zniszczona tabliczka z wieńca. "Zebrałem to i przyniosłem na komendę" 

Jarosław Kaczyński krytykuje policjantów, żąda legitymowania ludzi, mówi, że jest ministrem do spraw bezpieczeństwa. To wszystko tuż po uroczystościach smoleńskich w Warszawie. Prezes PiS zabrał sprzed pomnika na placu Piłsudskiego jeden z wieńców z tabliczką z treścią, która mu się nie spodobała. Później zaczął wypominać policji brak skuteczności. Tradycyjnie jak co miesiąc, na miejsce sprowadzono setki funkcjonariuszy, zamknięto ulice a autobusy skierowano na objazdy. Od świtu wydarzeniom w centrum stolicy przyglądał się reporter programu "Polska i Świat" Łukasz Wieczorek.

"Proszę go wylegitymować"

Prezes PiS kilkukrotnie powtarzał, że chce poznać dane mężczyzny domagającego się ukarania Kaczyńskiego. Tłumaczył, że odpowiada w rządzie za sprawy bezpieczeństwa. - Może do sądu pójdziemy, co? Arcyzłodzieju, do sądu może pójdziemy? - pytał polityka Adam Wiśniewski. - Nie będziecie mnie legitymować na polecenie tego pana - mówił do policjantów.

Zaniósł dowody na komendę

"Niech mi pan nic nie mówi o miesięcznicy smoleńskiej"; "Skandal po prostu. Pół Warszawy pozamykane, ludzie do pracy nie mogą zdążyć"; "Uważam, że raz w roku, rozumiem. Ale nie co miesiąc"; "Z mojej perspektywy są to wydane niepotrzebnie pieniądze każdego z nas"; "To jest dyktat. To jest autorytarne państwo i trzeba dać temu kres"; "Kto płaci za to? Za tę policję, po co oni tu są? - usłyszał od przechodniów we wtorek rano reporter TVN24.