Warszawa przekaże Ukrainie autobusy wycofane z eksploatacji 

Autobusy są bardzo potrzebne

Pod koniec lutego na prośbę mera Lwowa, Kraków wysłał do tego miasta pięć pięć używanych solarisów. Władze Krakowa zdecydowały o przekazaniu autobusów po apelu skierowanym przez mera Lwowa Andrij Sadowy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Jak argumentował, autobusy są w tym mieście bardzo potrzebne, zarówno do obsługi sieci komunikacyjnej, z której korzystają mieszkańcy Lwowa, jak i do transportu uchodźców.