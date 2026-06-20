Śródmieście Marszałek Sejmu spotkał się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy Oprac. Dariusz Gałązka |

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotka się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kancelaria Marszałka Sejmu

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Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią w piątek Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z 16-letnim Artemem z Ukrainy oraz jego rodziną. Chłopiec przyjechał do Polski po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 7 maja na warszawskim moście Świętokrzyskim został zaatakowany przez grupę nastolatków i dotkliwie pobity. Trafił do szpitala, przeszedł operację.

W spotkaniu uczestniczyła również wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

Marszałek podkreślił, że przemoc wobec drugiego człowieka nie może być akceptowana ani usprawiedliwiana. - Takie sytuacje nie mają prawa się zdarzyć, a jeśli już się zdarzyły, muszą zostać nagłośnione i potępione - powiedział podczas spotkania Włodzimierz Czarzasty.

Poinformował również, że interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chłopiec wrócił już do szkoły. Otrzymał pomoc prawną i psychologiczną.

Ustalenia prokuratury.

15 maja rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros poinformowała, że praska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na moście. Natomiast trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.

Staros potwierdziła, że w zdarzeniu - po stronie napastników - wzięło udział pięć osób. Użyli gazu pieprzowego i kastetu. "Uderzali i kopali pokrzywdzonych czym u jednego z pokrzywdzonych spowodowali obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia, naruszeniem czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni, u pozostałych dwóch pokrzywdzonych lżejsze obrażenia" - zaznaczyła prok. Staros.

Podejrzanym o pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia przedstawiono zarzuty. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

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