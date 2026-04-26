Śródmieście

Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki

W niedzielę, Traktem Królewskim przechodzi marsz pod hasłem "Zerwijmy łańcuchy" połączony z hołdem dla tragicznie zmarłego w wypadku posła Lewicy Łukasz Litewki. Uczestnicy manifestacji domagają się wprowadzenia w życie ustawy zakazującej trzymania psów na łańcuchach.

Organizatorem marszu pod hasłem "Zerwijmy łańcuchy" jest Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt DIOZ "Ponad 200 dni temu Sejm przegłosował ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach, kolejno było weto Prezydenta, a po nim cisza... Sejm nie pracuje nad poprawkami, a projekty znowu trafiły do sejmowej zamrażarki. W praktyce oznacza to jedno – sytuacja zwierząt się nie zmieniła. W tym czasie organizacje prozwierzęce odebrały setki psów żyjących w skrajnych warunkach. Część z nich nie przeżyła" - informują organizatorzy protestu.

"Marsz jest reakcją na brak realnych działań legislacyjnych i przedłużający się impas wokół przepisów dotyczących ochrony zwierząt" - podkreśla DIOZ.

Hołd dla Łukasza Litewki

Ze względu na tragiczną śmierć posła Lewicy Łukasza Litewki, zaangażowanego w walkę o prawa zwierząt DIOZ postanowił połączyć zaplanowany wcześniej protest z marszem ku czci zmarłego polityka. Na początku zgromadzenia, przed budynkiem Sejmu zostały złożone kwiaty i znicze dla zmarłego Litewki. Postawiono też jego zdjęcie.

Sprzed Sejmu uczestnicy marszu przeszli przed Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu. Jak relacjonował reporter TVN24 Paweł Łukasik, uczestnicy marszu przynieśli ze sobą zdjęcia tragicznego zmarłego posła oraz zdjęcia psów, o których prawa upominają się protestujący.

Od marszu odcięła się Lewica. "Traktujemy to jako wykorzystywanie tragicznej śmierci naszego kolegi do promowania siebie, a nie do upamiętnienia Łukasza. Nie ma zgody na Litewka Washing" - napisała na platformie X Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.

Tragiczny wypadek

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z rowerzystą. 57-letni kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mógł zasłabnąć lub zasnąć. O tym, że w wypadku zginął poseł Łukasz Litewka, poinformowała Lewica.

W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla 57-letniego kierowcy. Mężczyzna może wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Będzie objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka miał 36 lat. Urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Z wykształcenia był socjologiem.

Karierę publiczną rozpoczął jako radny Sosnowca, wybierany w 2014 i 2018 roku z list lewicy. Bez powodzenia startował do Sejmu w 2019 roku, natomiast mandat poselski zdobył w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy Nowej Lewicy, uzyskując rekordowe poparcie w okręgu sosnowieckim - czyli 40 579 głosów.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek Litewka
Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Nowe informacje z policji
TVN24
Robert Biedroń
Biedroń: Litewka spadł nam z innej planety
Kropka nad i
Łukasz Litewka
"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"
TVN24

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Czytaj także:
Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Skandaliczna nazwa pomnika smoleńskiego w mapach Google
Śródmieście
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
Okolice
Wypadek przy ulicy Łopuszańskiej
Karetka stoczyła się z lawety i przygniotła 40-latka do autobusu
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Kierowca z zakazami, kolega poszukiwany
Okolice
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
Okolice
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
Śródmieście
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Rozbój na dworcu. Groził pobiciem, zabrał pieniądze
Ochota
Autobus (zdjęcie ilustracyjne)
Dramatyczne sceny w autobusie, kierowca zareagował wzorowo. "Bohater"
Śródmieście
Koparka wywróciła się przy trasie S7
Koparka leżała w rowie. Operator "wyglądał, jakby spał"
Okolice
Wypadek w miejscowości Kębłowice
Wiózł kobietę w ciąży, doszło do wypadku. Oboje byli pijani
Okolice
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Nie jest duże, ale z intensywnym ruchem. Ma być bezpieczniej
Wola
Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej
Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy
TVN24
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Była oskarżona o zabójstwo, sąd zmienił kwalifikację czynu
Okolice
Jechał zygzakiem i pod prąd
Jechał zygzakiem i pod prąd
Okolice
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy lata zakazu minęły i już pierwszego dnia straciła prawo jazdy
Okolice
Pasaże poetek na wizualizacji
"Już nikt nie straci tu kółek od walizki". Zmieni się pasaż w sercu Warszawy
Śródmieście
Zatrzymani z dużą ilością marihuany
Kierowca zamknął się w aucie, pasażer próbował uciec. Mieli powody
Okolice
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik w piaskownicy, policja przed bramą
Bemowo
Modernizacja linii otwockiej
Pociągi nie wrócą na linię otwocką zgodnie z planem
Okolice
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej
Komunikacja
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pod Nadarzynem. W jednym z aut dziecko
Okolice
Wypadek na S7 pod Mławą
Jedna naczepa się rozerwała, druga wpadła do rowu. Pasażer nie żyje
Okolice
Rowerowa Masa Krytyczna na ulicach Warszawy
Rowerzyści opanują ulice. Przejadą przez cztery dzielnice
Śródmieście
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn przeciwko trasie A50
Protest mieszkańców gmin Prażmów i Tarczyn. Boją się, że zostaną wysiedleni
Okolice
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Chciał przekupić policjantów narkotykami i pieniędzmi
Okolice
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Miał prawie trzy promile, uderzył w bariery. Dwa dni i wyrok
Okolice
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Testy wykazały nie tylko alkohol
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
Okolice
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
