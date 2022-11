Obywatele RP są przetrzymywani w policyjnym kordonie. Od kilku godzin na zimnie, bez możliwości skorzystania z toalety

Około 20 osób z grupy Obywatele RP jest przetrzymywanych w policyjnym kordonie przy ulicy Smolnej - przekazał ruch w wiadomości na Kontakt 24. Sytuacja ma trwać od godziny 15, od kiedy to mają stać na zimnie. Komenda Stołeczna Policji potwierdza, że osoby te znalazły się "w strefie działań policji" i odmówiły wylegitymowania się, co jest podstawą do ich zatrzymania.

- Około 20 osób ruchu Obywatele RP, które stanęły przy trasie tzw. Marszu Niepodległości w Warszawie z transparentem "Nacjonalizm to nie patriotyzm" i białymi różami, zostały siłowo zniesione z chodnika i od godziny 14.50 są przetrzymywane w kordonie policyjnym na tyłach hotelu Indigo. Policja w ten sposób chce wymusić na nich wylegitymowanie się. Na dworze jest zimno, odmówiono im dostępu do toalety. Policja odmawia również wyjawienia nazwiska osoby dowodzącej" - przekazali Obywatele RP.

Informacja pojawiła się również w mediach społecznościowych. Obywatele RP informuje też, że czekają na kroki policji jod kilku godzin, bez możliwości skorzystania z toalety.

Reporter TVN24 Jan Piotrowski poinformował po godzinie 21, że osoby te nadal stoją przy ulicy Smolnej, co dziwi przebywających w pobliskich lokalach gastronomicznych.

Odmówili podania danych. Policja: trwają czynności

O sprawę zapytaliśmy rzecznika Komendy Stołecznej Policji nadkomisarza Sylwestra Marczaka. - Chodzi o sytuację, w której osoby są w strefie działania policjantów. Zostały ewakuowane stamtąd przez policjantów, bowiem tam podstawą legitymowania był fakt, że utrudniały one czynności policjantów, czyli artykuł 65a Kodeksu wykroczeń. Teraz cały czas są prowadzone z nimi czynności, bo odmawiały podania danych. To są podstawy do zatrzymania - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Dodał, że gdyby osoby te podały swoje dane, zostałyby wypuszczone oraz zastrzegł, że nie ma informacji, ile jest tych osób. - Czynności nadal trwają. Będzie można to potwierdzić po ich zakończeniu. Formalnie możemy mówić, że są to osoby zatrzymane - podkreślił.

Jak stwierdził, łącznie na trasie marszu policja "ewakuowała" 42 osoby, ale część z nich podała swoje dane. Policjant wskazał też, że podstawą jest paragraf dotyczący niestosowania się do poleceń funkcjonariusza. - Wskazywaliśmy, że są to strefy naszego działania, a oni mimo wszystko odmawiali ich opuszczenia. Jest to utrudnianie czynności policjantom - dodał Marczak.

Później wskazał jeszcze inną przyczynę - zatrzymanie w przypadku niemożności ustalenia tożsamości osoby.

