Policja o marszu: zatrzymano 27 osób, w tym poszukiwane. Był też przypadek "korzystania w nieuprawniony sposób z drona"

"Stawiliśmy czoła różnym wyzwaniom"

Rzecznik podał, że w działania zaangażowanych była "bardzo duża liczba policjantów". Podkreślił jednak, że policja nie podaje konkretnej liczby, bo jest to związane z "taktyką działania" i "przygotowaniami". – To, co jest najważniejsze, to tak naprawdę, że stawiliśmy czoła różnym wyzwaniom, które się dzisiaj pojawiły. I należy podkreślić fakt, że jest to jedne z największych zabezpieczeń, które do tej pory realizowaliśmy, jeżeli chodzi o Warszawę - dodał.

Wśród zatrzymanych osoby poszukiwane

Decyzja o ewakuacji

Reporter TVN24 Jan Piotrowski dopytywał rzecznika o osoby - które - jak określił dziennikarz - zostały "usunięte" w czasie kontrmanifestacji w rejonie ronda de Gaulle'a. - To były osoby w strefie naszego działania. Prosiłbym, żeby jednak używać tej nazwy, którą my stosujemy, bo to jest ewakuacja, a nie tak, jak niektóre osoby decydowały się (nazywać - red.). Myślę, że to jest język bardziej łopatologiczny niż profesjonalny. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby używać języka, gdzie mamy postawy działania wynikające z przepisów, gdzie są ewakuacje w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niebezpieczeństwem. Chodzi o komentarze, które pojawiały się w sieci, bo one były trochę bardziej nieprzyzwoite, jeżeli chodzi o dziennikarzy - ocenił.