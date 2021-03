Pięć osób zatrzymanych, kilkadziesiąt mandatów, ponad sto wniosków o ukaranie. Bilans poniedziałkowej manifestacji

- Podsumowania dotyczące protestów związanych z tak zwanym Strajkiem Kobiet od dłuższego czasu wyglądają w ten sam sposób. Można powiedzieć, że jedyne, co ulega zmianie, to liczby – stwierdził rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak. Dodał, że w poniedziałek, podczas protestu na Rondzie Czterdziestolatka doszło do zatrzymania kolejnych osób. - Powody zawsze są te same, chodzi o odmowę podania danych osobowych – wyjaśnił rzecznik stołecznej policji.