Śródmieście Majówka w Warszawie. Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu

Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Jak informuje stołeczny ratusz, od piątku do niedzieli w Śródmieściu zostały zaplanowane uroczystości państwowe, ale też zgromadzenia publiczne połączone z przemarszami. Z kolei, w poniedziałek, 4 maja będą świętowali strażacy. W związku z tymi wydarzeniami niektóre ulice zostaną zamknięte, będą się także pojawiać ograniczenia w parkowaniu.

Deptak na Trakcie Królewskich i pokazy w parku fontann

W nocy z czwartku na piątek ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zostaną zamknięte dla ruchu. Autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 na swoje trasy wrócą w poniedziałek rano.

Majówka to też tradycyjny początek sezonu pokazów w Multimedialnym Parku Fontann. W tym roku świetlno-muzyczny spektakl jest zatytułowany "Wielkie Serca". Będzie go można oglądać od 1 maja do końca września. W tym czasie, w piątki i soboty, od godziny 18 do 23, ograniczony będzie ruch na Starym i Nowym Mieście.

Mecz i tradycyjny bieg

W sobotę, 2 maja, na PGE Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają o piłkarski Puchar Polski. Przed spotkaniem, od godziny 14 do 16 wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Kibice na stadion najsprawniej dojadą komunikacją miejską. Po meczu policjanci mogą zamknąć Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy, tramwaje i pociągi metra.

Zmiany w ruchu podczas meczu Pucharu Polski Źródło: UM Warszawa

Natomiast w niedzielę, w centrum Warszawy odbędzie się 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Zamknięte zostaną ulice na trasie, którą będą pokonywać zawodnicy, między innymi fragment Alej Ujazdowskich, Marszałkowskiej i część Alej Jerozolimskich, autobusy pojadą objazdami. Najdłużej kierowcy nie przejadą przez Plac Trzech Krzyży – będzie zamknięty od godziny 3 do 16.30, a cała trasa zawodów od 10 do 13.30.

Trasa 34. Biegu Konstytucji 3 Maja Źródło: UM Warszawa