Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Majówka w Warszawie. Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu

Bieg Konstytucji 3 Maja
Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Uroczystości państwowe, początek sezonu w Multimedialnym Parku Fontann, tradycyjny Bieg Konstytucji 3 Maja. Jak co roku początek maja obfituje w stolicy w wydarzenia. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu, szczególnie w centrum miasta.

Jak informuje stołeczny ratusz, od piątku do niedzieli w Śródmieściu zostały zaplanowane uroczystości państwowe, ale też zgromadzenia publiczne połączone z przemarszami. Z kolei, w poniedziałek, 4 maja będą świętowali strażacy. W związku z tymi wydarzeniami niektóre ulice zostaną zamknięte, będą się także pojawiać ograniczenia w parkowaniu.

Deptak na Trakcie Królewskich i pokazy w parku fontann

W nocy z czwartku na piątek ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zostaną zamknięte dla ruchu. Autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44 na swoje trasy wrócą w poniedziałek rano.

Majówka to też tradycyjny początek sezonu pokazów w Multimedialnym Parku Fontann. W tym roku świetlno-muzyczny spektakl jest zatytułowany "Wielkie Serca". Będzie go można oglądać od 1 maja do końca września. W tym czasie, w piątki i soboty, od godziny 18 do 23, ograniczony będzie ruch na Starym i Nowym Mieście.

Mecz i tradycyjny bieg

W sobotę, 2 maja, na PGE Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają o piłkarski Puchar Polski. Przed spotkaniem, od godziny 14 do 16 wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Kibice na stadion najsprawniej dojadą komunikacją miejską. Po meczu policjanci mogą zamknąć Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy, tramwaje i pociągi metra.

Zmiany w ruchu podczas meczu Pucharu Polski
Źródło: UM Warszawa

Natomiast w niedzielę, w centrum Warszawy odbędzie się 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Zamknięte zostaną ulice na trasie, którą będą pokonywać zawodnicy, między innymi fragment Alej Ujazdowskich, Marszałkowskiej i część Alej Jerozolimskich, autobusy pojadą objazdami. Najdłużej kierowcy nie przejadą przez Plac Trzech Krzyży – będzie zamknięty od godziny 3 do 16.30, a cała trasa zawodów od 10 do 13.30.

Trasa 34. Biegu Konstytucji 3 Maja
Źródło: UM Warszawa

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
