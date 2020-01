Oskarżali go o działania na szkodę Legii. Były burmistrz Śródmieścia oczyszczony z zarzutów

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w marcu 2019 roku. Śledztwo prowadził wydział gospodarczy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Miał poświadczyć nieprawdę"

Krzysztof Czubaszek był oskarżony o to, że w grudniu 2017 roku sprawując funkcję burmistrza dzielnicy Śródmieście, miał przekroczyć swoje uprawnienia w związku z wyegzekwowaniem od Legii Warszawa zapłaty podatku za 2012 rok od nieruchomości przy ulicy Łazienkowskiej 3, przy której mieści się stadion klubu.

Jak wyjaśniała prokuratura, bez podstawy faktycznej wydał decyzję o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji podatkowej z grudnia 2017 roku, która określała wysokość podatku od nieruchomości należącej do spółki Legia Warszawa za 2012 rok na ponad 4,5 mln złotych. Burmistrz, wydając decyzję, miał zdaniem śledczych poświadczyć nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a tym samym działać na szkodę Legii.