Śródmieście Kradzież wieńca. "Jeśli ktoś wygląda jak Antoni Macierewicz, to jest Antonim Macierewiczem" Oprac. Dariusz Gałązka |

Minister Siemoniak o kradzieży wieńca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: "News Michalskiego", TVN24+

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Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście zajmuje się sprawą kradzieży z włamaniem do wózka rowerowego. Po obejrzeniu nagrań z monitoringu śledczy twierdzą, że jednym ze sprawców "mógł być Antoni Macierewicz".

Siemoniak o "kompletnym upadku" Macierewicza

O tę sprawę był pytany w piątek, w programie "Jeden na jeden" TVN24, Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

- Jeśli ktoś wygląda jak Antoni Macierewicz, to jest Antonim Macierewiczem - skomentował członek rządu. Według ministra, świadczą o tym sylwetka mężczyzny z nagrania, jego sposób poruszania się, a przede wszystkim sposób działania.

- Gdyby to był człowiek przypominający na przykład Mariusza Błaszczaka, to uznałbym, że Błaszczaka nie stać na to, żeby kraść wieńce z wózków rowerowych - stwierdził Siemoniak.

Ocenił, że to "kompletny upadek" i że to "powinien być wstyd dla tych ludzi, którzy tego człowieka (Antoniego Macierewicza - red.) obsadzili w roli ministra obrony narodowej". - To wstyd dla tych, którzy przyznali mu Order Orła Białego - powiedział minister Siemoniak.

- To jest właśnie prawda o Macierewiczu, jego sposób działania. Bieganie z pistoletem na farbę po placu (Piłsudskiego - red.) - mówił gość "Jeden na jeden", nawiązując do incydentu podczas wrześniowej miesięcznicy smoleńskiej. Polityk PiS pojawił się wówczas na Placu Piłsudskiego z przedmiotem przypominającym pistolet na farbę. Doszło do szarpaniny między nim a demonstrantami.

Kradzież wieńca z wózka rowerowego

Do zdarzenia doszło 10 lipca tego roku. Na podstawie oględzin zapisu monitoringu ustalono, że dwóch mężczyzn przy ulicy Wiejskiej 16 podeszło do wózka rowerowego. Na nagraniu widać, jak jeden z nich otwiera drzwiczki, drugi odgina boczną ścianę wózka i wyciąga wieniec. Trzeci mężczyzna stoi na chodniku pomiędzy żywopłotem a samochodem i się rozgląda. Po zabraniu wieńca mężczyźni kierują się w stronę zaparkowanych samochodów przy ulicy Wiejskiej.

"Na podstawie przedmiotowego nagrania ustalono, że jednym z tych mężczyzn mógł być poseł na Sejm Antoni Macierewicz (otwiera drzwiczki, drugi zaś odgina boczną ścianę wózka i wyciąga wieniec)" - informuje prokuratura.

Obchody miesięcznicy smoleńskiej niemal za każdym razem prowadzą do napięć pomiędzy politykami PiS a grupą osób, które zakłócają uroczystości, sprzeciwiając się robieniu polityki na katastrofie smoleńskiej. Grupa regularnie składa przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej wieniec z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski". Przypisywanie odpowiedzialności za katastrofę nieżyjącemu prezydentowi oburza osoby ze środowiska PiS.

Kłopoty z prawem Antoniego Macierewicza

Jeśli śledczy potwierdzą tożsamość Antoniego Macierewicza, wiceprezes PiS może mieć kolejny problem z prawem. W środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że wszczęła śledztwo dotyczące stosowania gróźb bezprawnych i przekroczenia uprawnień przez Antoniego Macierewicza. Chodzi o incydent z 13 września, kiedy poseł PiS próbował wejść do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zawiadomienie do prokuratury złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Według śledczych Macierewicz miał stosować groźby bezprawne wobec policjantów, aby zaniechali swoich czynności.